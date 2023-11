El PP condena "cualquier tipo de violencia" de una "minoría" ante la sede del PSOE y defiende protestas pacíficas

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha trasladado este miércoles que condenan "cualquier tipo de violencia" contra la sede nacional del PSOE después de dos noches de disturbios en la madrileña calle de Ferraz que los 'populares' achacan a una "minoría violenta", al tiempo que ha dicho que las manifestaciones "deben hacerse de forma ordenada y pacífica". "Evidentemente, el Partido Popular condena cualquier tipo de violencia, sobre todo la de las últimas horas y los últimos días contra la sede del PSOE" y los insultos al presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, según ha indicado el dirigente del PP en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. La protesta de anoche ante la sede socialista se saldaron con siete detenidos y 30 agentes de la Policía Nacional heridos de diversa consideración. Más de 7.000 personas se congregaron, según datos de la Delegación del Gobierno. Bendodo ha subrayado que el PP ni ha convocado ni ha participado en las protestas de las últimas noches ante la sede socialista y ha lamentado que anoche se "alcanzó una cumbre" de violencia "que es inaceptable" y le "preocupa". Tras señalar que el PSOE "tiene derecho a indignarse" por lo que está ocurriendo en la puerta de su sede, ha criticado que los socialistas vayan a "amnistiar hechos más graves" si sale adelante la ley de amnistía, en referencia a disturbios del 'procés' como la quema de contenedores o "apalear" a un policía "hasta dejarlo discapacitado". "Los actos que el PSOE quiere amnistiar son mucho más graves que los que está sufriendo en sus propias carnes. Esta es la paradoja de lo que estamos viviendo estos días", ha asegurado Bendodo. SÁNCHEZ, RESPONSABLE DEL ENFADO A su juicio, Sánchez es el responsable del "enfado" social porque está cruzando "todas las líneas rojas" en sus pactos y negociaciones con los partidos independentistas catalanes, provocando que "la inmensa mayoría de los españoles" se manifiesten "de forma pacífica". "Las decisiones de Sánchez son las que han motivado la indignación generalizada en nuestro país contra una ley de amnistía inaceptable, inexplicable y difícil de tragar por parte de los españoles", ha sostenido. Bendodo ha precisado que no responsabiliza a Sánchez de motivar la violencia pero sí de "haber causado enfado" en la sociedad. Dicho esto, ha culpado de los altercados a una "minoría violenta" que "no representan nada más que a ellos mismos". Ha señalado que el propósito del PP es canalizar la indignación y "debe hacerse de forma ordenada y pacífica", recordando su convocatoria del próximo domingo en todas las capitales de provincias contra la amnistía y los pactos del PSOE con los partidos independentistas. Preguntado por que dirigentes de Vox como Santiago Abascal hayan participado en las protestas en Ferraz, Bendodo ha asegurado que "algunos se empeñan en sostener a Sánchez con sus decisiones, sus manifestaciones y sus acciones", aunque a continuación ha afirmado que no apuntaba a nadie en concreto.