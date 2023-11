El juez ordena el ingreso en prisión del detenido por asesinar a su expareja en Getafe (Madrid)

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Getafe ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido por asesinar el pasado sábado a su expareja en Getafe, han informado fuentes jurídicas. D.M.I. está acusado por la presunta comisión de un delito de asesinato sobre su esposa. El acusado únicamente ha contestado durante la comparecencia judicial a las preguntas de su abogado. Se encuentra a la espera de ser conducido a la prisión de Valdemoro. El hombre pasó esta mañana a disposición judicial de los juzgados de Getafe. El arrestado tenía antecedentes por violencia de género y la víctima había estado en el Sistema Integral de Protección de Víctimas de Violencia de Género (VioGén) hasta abril, cuando ella solicitó expresamente que se retiraran las medidas cautelares de protección y, como consecuencia de ello, quedó como "inactiva dentro del sistema". El asesinato ocurrió en la avenida Arcas del Agua de Getafe, a la altura del número 15, esquina con calle Cronos, en torno a las 13.40 horas del sábado. Un hombre con gorra y cubierto con varias capas de ropa, para simular que era grueso, se abalanzó sobre la víctima y la asestó en un carril de peatones varias puñaladas, huyendo inmediatamente en un coche dirección a la capital. La mujer fue socorrida por varios viandantes y luego por sanitarios del Summa-112, quienes trataron de revertir la parada cardiorrespiratoria que sufría la víctima con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Sin embargo, no dieron resultado debido a la gravedad de las heridas y Carolina acabó falleciendo. Por la tarde su expareja se presentó en la comisaría de Getafe, donde presentó a los agentes una coartada, que pareció "en aquel momento verosímil" a la Policía. Por ello, se le tomó declaración y se le dejó en libertad provisional a la espera de nuevas pesquisas. Fuentes policiales han explicado a Europa Press que el arrestado, Daniel, de 50 años, esgrimió que estaba en otro sitio y que lo comprobaran por el GPS de su teléfono, que se lo había dejado a propósito en otro sitio diferente al lugar del crimen. También alegó que en el momento de los hechos había estado con unos familiares, que no acreditaron ante la Policía esta información. Además, los agentes comprobaron que este hombre había mantenido una relación sentimental turbulenta con la víctima en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y que ella le había denunciado por malos tratos. De hecho, creen que se trasladó a vivir al sector III de Getafe y cambió de número de teléfono para huir de él, sin comunicar la nueva dirección a nadie. Sin embargo, el arrestado logró localizarla y se presentó el sábado de madrugada en este domicilio, golpeando la puerta y amenazando a Carolina, tal y como han confirmado sus compañeros de piso. Pero no le abrieron la puerta. Daniel estaría en la calle esperando a que saliera para agredirla, tal y como se vería en las cámaras de seguridad que ha inspeccionado la Policía. Por todo ello, este hombre sería definitivamente arrestado poco después por agentes del Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid.