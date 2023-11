El delegado del Gobierno en Canarias resalta la red de centros del archipiélago para afrontar el repunte migratorio

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha resaltado este miércoles la red de centros que tiene el archipiélago para hacer frente al repunte migratorio, siendo esta una de las diferencias con respecto a la anterior crisis de migración que vivieron las islas en el año 2006. Así lo ha expuesto el delegado, en declaraciones a los periodistas, antes de participar en la reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en Canarias que ha estado presidida por el jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, el teniente general Juan Luis Pérez. Pestana matizó que estas son reuniones ordinarias, que si bien antes se celebraban con carácter mensual, ahora se hacen quincenales ante la situación "tan especial" que se vive, resaltando aquí el "excelente" nivel de colaboración, así como de predisposición de cada uno de los que intervienen, desde los servicios sanitarios de la comunidad autónoma, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo o Cruz Roja, entre otras, que hacen que "se esté reaccionando razonablemente bien". Todo ello en un momento, matizó, como el actual y después de que en octubre de este año se produjera una "importante tensión" al casi duplicar "el mes más alto de la inmigración en Canarias", llegando a alrededor de los 15.000 migrantes. Hasta ese momento el mes que más llegadas de migrantes había registrado Canarias fue noviembre del 2020, con unas 8.600 llegadas. "Estamos casi duplicando esa cifra y aun así se ha demostrado que hay una red de centros que han permitido, sin cierta tensión, atender ese flujo migratorio y además teniendo la solidaridad del resto del territorio nacional en el caso de los adultos, que ha permitido que los centros de Canarias no sufran solamente esa tensión sino que se derivaran puntualmente a la península", apostilló. Por ello, consideró que en este marco el Estado "ha funcionado muy bien atendiendo a un pico migratorio" en Canarias, ya que los adultos que llegan a España quien toma la decisión "es el Estado y lo distribuye entre sus centros, incluso ampliando esa red de centros", que ha permitido empleando espacios militares y algunos pequeños hostales y hoteles en península, "ampliar las capacidades de atención a los adultos". Sin embargo, puntualizó que en el caso de los menores, si bien Canarias "tienen el apoyo del Gobierno de España" en su reivindicación, "es una decisión que, hoy por hoy, tienen que tomar las comunidades autónomas en el marco de lo que debería ser la solidaridad". En este sentido, Pestana dijo que "cuando se habla a veces de patriotismo, estas son las cosas que sí demostrarían patriotismo entre las comunidades autónomas", ya que si hay un territorio que "está muy tensionado en un servicio importante como es la atención a menores", considera que lo que debería ocurrir "es que hubiera esa solidaridad voluntaria entre todas las comunidades autónomas que permitiesen una distribución entre toda" la geografía nacional. Y "no" tener que afrontar Canarias en solitario la acogida de menores por ser frontera al igual, apuntilló, que "no lo debió asumir tampoco en solitario Andalucía en el año 2018, que le llegaron 50.000 personas, de ellos unos 12.000 menores y las tuvo que afrontar también en ese momento en solitario". "No, lo lógico es que el estado autonómico funcione con reglas de solidaridad y que permitiesen que hubiera un compromiso también con Canarias", apostilló. MEDIOS Por otro lado, el delegado del Gobierno en Canarias indicó que en estos días se va incorporará la embarcación de la Guardia Civil, Río Segura, a la zona de El Hierro donde ya "estuvo actuando y transportando migrantes de El Hierro a Tenerife y también haciendo rescate". Añadió que se trata de un recurso más que se va a tener en esta isla. Pestana dijo que en este año, que es el de "mayor afluencia" migratoria, se ha conseguido tener una red de centros "estables" en Canarias capaces de afrontar el repunte migratorio a diferencia del año 2006-2008 que "desaparecieron", pero ahora que se tienen, "se siguen mejorando" para que los "estándares de calidad, de dignidad, de atención" a las personas que llegan a las costas "sea la mejor posible". En relación a los centros, explicó que Canarias tiene una capacidad de acogida para entre 4.000 y 5.000 personas, incluyendo en ellos la acogida integral que es la de personas a las que se le otorga durante un tiempo algún tema de vulnerabilidad o por asilo en una acogida más larga, que están alrededor de 400, pero el resto tienen una estancia media "de mes y medio aproximadamente y después se distribuye entre los centros de la península". De todas formas, en el marco del Plan Canarias y con el empleo de fondos europeos, se prevén "importantísimas inversiones" en centros como el Canarias 50, Las Raíces, Las Canteras o en El Hierro, con un CATE en la isla. Asimismo resaltó que se trabaja en origen en zonas como Senegal, que vive "momentos de inestabilidad" y ha hecho que se produzca un repunte con "récord de embarcaciones con mayor número de personas", aún así los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan con la gendarmería senegalesa con cuatro embarcaciones, un avión de apoyo e incluso se les ha entregado drones a la gendarmería senegalesa para ayudar a detectar las salidas de cayucos y luchar contra las mafias tanto en Senegal como en Gambia, Mauritania y Marruecos. Otra de las cuestiones en las que consideró que se ha avanzado con respecto al año 2006 es la nueva legislación, ya que existe un marco europeo que se está transformando con el Pacto Europeo por las Migraciones.