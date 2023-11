El alcalde de Gimenells (Lleida) rompe el carné del PP: "Hasta aquí"

El alcalde de Gimenells (Lleida), Dante Pérez, ha anunciado este miércoles que se ha dado de baja del PP al no compartir la política que ha llevado a cabo la formación que preside Alberto Núñez Feijóo tras las elecciones del 23 de julio. "Pues hasta aquí. Suficiente para descubrir que el colaboracionismo con el opresor anida en lo más profundo del PP. Por ello, hoy me doy de baja; por las mismas razones que me fui del PSOE, también un 8 de noviembre, en 2017, previendo su infame traición a España", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press. En el mensaje, Pérez asegura que el PP, tras las elecciones, ha afirmado que Junts no es su rival, que la tradición democrática de esta formación está fuera de toda duda, que hay que buscar el encaje de Cataluña y normalizar la relación con el nacionalismo y que ha expresado su respeto por el expresidente catalán Carles Puigdemont. "Y lo peor; cuando el pueblo al que el PSOE conduce a una dictadura decide rebelarse, lo criminaliza", ha añadido. Tras ello, ha terminado su apunte con una posdata en la que reza: "Hay esperanza. España ha despertado".