Calviño rechaza los altercados en Ferraz y acusa a Feijóo de llegar "tarde y mal" a condenar la violencia

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, ha expresado este miércoles en Bruselas su "más profundo rechazo" por los últimos altercados en Ferraz y ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de haber llegado "tarde y mal" a condenar estos actos de violencia. "No puedo más que expresar mi más profundo rechazo y consternación al ver las escenas de violencia que hemos tenido que vivir en Madrid ayer", ha señalado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, que se celebra en la capital belga. Calviño también ha lamentado "profundamente" que Feijóo haya llegado "tarde y mal" a condenar esta violencia que es "absolutamente inaceptable" y ante la que "no cabe sino expresar la más firme repulsa". "Confío en que no se repitan estas escenas que generan intranquilidad en los ciudadanos y que ponen en cuestión la actitud de algunos grupos y líderes políticos que parecen no entender que uno de los conceptos clave del régimen democrático es el respeto a los resultados electorales y el respeto a la ciudadanía", ha incidido. Frente a estos altercados, la ministra ha alentado al intercambio de puntos de vista en un contexto respeto, paz y tranquilidad" y ha instado a "todos los que están alimentando el odio y el conflicto entre españoles y entre territorios a que cambien de actitud y contribuyan a mejorar la convivencia la estabilidad y la paz en las calles de España".