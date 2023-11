Bolaños pide no condenar "con la boca pequeña" la violencia "para quedar bien con los ultras"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha pedido este miércoles no condenar "con la boca pequeña" los comportamientos violentos "para quedar bien con los ultras". Así se ha expresado durante su participación en el estudio 'Bulos y desinformación. Cómo afecta a las personas mayores', elaborado por Estudio de Comunicación, presentado en la sede de Por Talento Digital de Fundación en Madrid. En referencia al lema de la jornada, Bolaños ha alertado de la existencia de "unas grandes falsedades, como que la democracia está en peligro, que el Estado de Derecho se quiebra, que España se rompe, que la Constitución tiene riesgo". "Esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras", ha precisado. "Agradeceríamos que no se justificara y que, cuando se condenen, no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras; agradeceríamos que la gente sensata, que la gente responsable, diferencie bien claro lo que son comportamientos violentos inaceptables con lo que son comportamientos democráticos", ha añadido, tras las manifestaciones ocurridas en la sede del PSOE de la calle Ferraz (Madrid), en las que se han producido numerosos incidentes. "En un momento como el actual, con una sociedad avanzada como la nuestra, la española, una sociedad como la europea, donde recibimos más información que nunca, pero también sufrimos más bulos que nunca, es imprescindible que tengamos algunas herramientas, algunos medios para poder discernir lo que es un bulo, de lo que es una información, más allá de que también pueda haber opinión sobre esa información", ha afirmado el ministro. En este contexto, Bolaños ha lamentado que "se crean o se pretenden crear sociedades muy polarizadas, que sólo se informen de esa parte de la realidad, que en ocasiones ni siquiera es realidad, que reafirma lo que piensan esas personas muy polarizadas o muy extremistas". Por ello, a su juicio, uno de los grandes riesgos de los bulos es que "se distorsiona la realidad". "Se pretende transformar lo que son hechos en relatos parciales, en falsedades, que únicamente reafirmen lo que uno piensa. Es decir, crean marcos artificiales de la realidad", ha alertado.