Azcón (PP) invita a manifestarse "pacíficamente" este domingo en Zaragoza, Teruel y Huesca en contra de la amnistía

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha invitado a los aragoneses a participar "pacíficamente" en las manifestaciones que han convocado los 'populares' en Zaragoza, Teruel y Huesca en contra de la amnistía. Así lo anunciado en rueda de prensa este miércoles, 8 de noviembre, Azcón, acompañado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente provincial del PP-Zaragoza, Ramón Celma; y el secretario de Organización del partido, Pedro Serra. Azcón ha indicado que las manifestaciones se realizarán a las 12.00 horas en la calle Alfonso I de Zaragoza, en la plaza San Antonio de Huesca, y en la plaza San Juan de Teruel. "El Partido Popular quiere invitar a los aragoneses, a los oscenses, a los zaragozanos y a los turolenses a que digan basta ya a Pedro Sánchez", ha manifestado. El presidente del PP en Aragón ha tildado de "indecente" los pactos de investidura que está llevando a cabo el presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre la amnistía. Por ello, ha dicho que se celebrará "una manifestación cívica, una manifestación pacífica y una manifestación democrática" en contra de la amnistía debido a que se trata de "una ley que no cabe" en la Constitución. "Lo que está ocurriendo para que Pedro Sánchez pueda seguir durmiendo en la Moncloa, es un precio demasiado alto para nuestra democracia", ha lamentado. VALORES DEMOCRÁTICOS De esta manera, ha alertado de que están en juego "los valores democráticos y constitucionales" como son que "todos los españoles somos iguales, que la unidad de la nación española no se discute, y la separación de poderes", con independencia de quien este gobernando en España. El presidente autonómico ha señalado que al PSOE le gustaría que el PP mire "para otro lado" y "estuviera callado". Por eso, ha precisado que no se van a quedar con "los brazos cruzados" y van a defender la Constitución española. Además, ha calificado de "insulto e inaceptable" que los que respetan la ley --refiriéndose al PP-- tengan que "pedir perdón a los que quieren dar un golpe de Estado" en España. "No es defendible y no puede ser que tengamos que soportar la humillación de tener que pedirles perdón, sino además aguantar que están dispuestos a volver a hacerlo", ha manifestado en referencia a las personas que personas que pueden ser amnistiadas. Finalmente, ha considerado que es "el mundo al revés y la mayor injusticia posible" para los aragoneses. "Vamos a rebelarnos cívicamente contra esa injusticia", ha concluido.