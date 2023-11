Ayuso carga contra el PSOE por "retorcer la opinión del pueblo": "¿Es fascista defender tu democracia?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el PSOE en la Asamblea de Madrid por "retorcer la opinión del pueblo" y les ha recordado que son ellos los que "pactan con los de los escraches" y con "los de la kale borroka". "¿Es fascista defender su democracia?", ha cuestionado. Así ha respondido a la intervención del líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, en el Pleno quien había sostenido que "insultar" a los rivales políticos tiene "consecuencias". Tras haber condenado los "actos vandálicos" que se produjeron en la sede del PSOE, Ayuso ha insistido en que ella con los ultras no va "ni a la vuelta de la esquina" pero ha rechazado "mezclar torticeramente" las manifestaciones que se están produciendo por toda España de "manos de aquellos españoles que están cansados de ver cómo se les está robando la democracia". La jefa de Ejecutivo madrileño ha ironizado con que el PSOE haya decidido "ser el único partido que es democrático" y que sus sedes son "las casas del pueblo" cuando "la casa del pueblo, la soberanía del pueblo, reside en el Congreso", donde los socialistas tienen a los diputados "amordazados desde hace tres meses". "Son ustedes los que pactan con los de los escraches, con los de la kale borroka, con lo de 'Albiol, mira debajo del coche', 'ETA, mátalos', una muñeca en la que salgo yo destripándome (que me da absolutamente igual), guillotinas, apalear policías, pásalo... mientras se incendiaban las sedes del PP", ha enumerado a continuación. También ha censurado que hace poco dijeran que los CDR antes cometían "actos terroristas" pero como ahora "interesan" los votos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sean "hombres de paz también". "Si ustedes se piensan que van a intentar retorcer la opinión del pueblo español, harto de lo que están haciendo, de que el Gobierno de Sánchez se haya erigido como legislativo, ejecutivo y judicial, lo llevan muy claro, porque la gente ya está muy cansada de lo que están haciendo", ha lanzado, al tiempo que ha pedido qué ha pedido que digan abiertamente "qué están pactando". "¿Todo el que salga a manifestarse estos días decidiendo que necesita tener claridad, transparencia y saber qué están haciendo será también fascista? ¿Todo el mundo es fascista aquí, no? ¿Es fascista defender tu democracia? ¿Es fascista criticar que Pedro Sánchez haya decidido reinterpretar la Constitución para que todos los delitos pasen por el aro?", ha preguntado a continuación. Asimismo, ha cuestionado si es fascista "pedir que aquellos que han cometido los más graves delitos contra la Hacienda de todos los andaluces, creando un sistema corrupto, no sean indultados y se vayan a su casa", si es "fascista criticar que se vayan a condonar graves delitos, amnistiarlos, contra el erario público, la malversación de fondos públicos", si es fascista "pedirle al Congreso que abra" y es fascista pedir que digan "qué se está negociando y que le va a costar a todos los españoles". "¿Es fascista que se someta a juicio a aquellos que han atentado contra la unidad y contra la prosperidad y la convivencia de todos los españoles y que paguen sus delitos por ello? Mire, si Sánchez piensa que España traga con todo se equivoca porque quizás trague él con todo pero no el pueblo español y por eso celebro estas manifestaciones", ha zanjado.