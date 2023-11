Illa (PSC) afirma que hay situaciones que requieren del "uso de la fuerza" por la seguridad

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este martes que hay situaciones que requieren del "uso de la fuerza" por parte de los cuerpos policiales para garantizar la seguridad y la convivencia. Así lo ha manifestado en su intervención en el inicio del pleno monográfico en el Parlament sobre seguridad, que se ha celebrado a instancia de su grupo: "Hay ciertos momentos y situaciones que requieren que, para que la seguridad, la convivencia y el respeto estén garantizados, del uso de la fuerza". "Y en las sociedades democráticas, el uso de la fuerza lo hemos confiado en régimen de monopolio a los cuerpos y fuerzas de seguridad", ha añadido Illa, que también ha asegurado que, en todo momento, es aconsejable tener medida y no excederse. Este lunes, una concentración de 3.800 personas --según datos de la Delegación de Gobierno de Madrid-- a las puertas de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz provocó que efectivos de la UIP tuvieran que intervenir lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, y cargaron contra los manifestantes. APOYO Tras expresar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en particular a los Mossos d'Esquadra, ha opinado que ninguna sociedad "dividida o partida" tiene futuro, y considera que tampoco puede desplegar todo su potencial si no hay cohesión. Por ello, ha justificado la necesidad de celebrar este pleno monográfico y de hacerlo "sin alarmismos ni populismos" porque, en su opinión, hay señales preocupantes en materia de seguridad en Cataluña si se tienen en cuenta algunos casos ocurridos durante los últimos meses, que no ha concretado. Así, ha insistido en su "voluntad constructiva" para analizar y llegar a acuerdos y pactos en este pleno, pese a haberse mostrado crítico con la gestión del Govern y del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. REUNIÓN CON ALCALDES SOCIALISTAS Antes del pleno sobre seguridad, Illa se ha reunido en el Parlament con una decena de alcaldes socialistas "para conocer de primera mano las problemáticas en materia de inseguridad" de sus respectivos municipios", informa el PSC en un comunicado. Según el partido, han abordado en "la necesidad de profundizar en la transversalidad de las políticas de seguridad para reconducir la situación y garantizar la seguridad pública de los catalanes, así como la urgencia de combatir con firmeza la impunidad". A la reunión han acudido la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Nuria Parlón; el alcalde de Cornellà (Barcelona), Antonio Balmón; el de Mataró (Barcelona), David Bote; la de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete; el de Esparreguera (Barcelona), Eduard Rivas; el de Molins de Rei (Barcelona), Xavi Paz; la de Sant Pere de Ribes (Barcelona), Abigail Garrido; el de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Juan Luís Ruiz; el de El Vendrell (Tarragona), Kenneth Martínez; y el teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle.