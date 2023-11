El PP dice que quiere canalizar la "indignación" en la calle contra la amnistía pero con protestas "cívicas y ordenadas"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este martes que el PP quiere canalizar la "indignación" ciudadana contra la amnistía, pero ha subrayado que lo hará a través de protestas "cívicas", "ordenadas" y "serenas" como la anunciada para este domingo en las plazas de todas las capitales de España. A su entender, eso es "lo más eficaz para responder de una manera democrática al atropello" que está impulsando el Gobierno y sus socios. En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Sémper ha subrayado que es "normal" que la gente esté "indignada" y ha añadido que esa "indignación ciudadana va creciendo en España" a medida que se tiene "conocimiento de lo que pretende hacer Pedro Sánchez". En este punto, Sémper ha reconocido que el PP quiere "canalizar esta indignación institucionalmente" pero "también en la calle", con actos contra la amnistía como los que han estado haciendo estos últimos domingos y volverán a hacer el 12 de noviembre en las plazas de las principales ciudades españolas. ACUSA AL PSOE SE ESTAR "INSTALADO EN LA HIPÉRBOLE" Ante el hecho de que el PSOE enmarque los ataques a las sedes del PSOE dentro del a retórica incendiaria de Feijóo, Sémper ha señalado que también se han comparado las concentraciones en Ferraz con el País Vasco y ha dicho que es "lamentable esta hipérbole permanente en la que parece instalado el Partido Socialista". "Lo que nosotros defendemos es la libertad de manifestación, porque creo que a día de hoy en España sigue estando vigente. Lo que defendemos también es que esa manifestación tiene que ser serena, contundente, ordenada", ha afirmado, para añadir que eso es "lo más eficaz para responder de una manera democrática al atropello que está impulsando el Gobierno" y "para conseguir los fines que se pretenden". Tras subrayar que ésa es "la fórmula que ha defendido siempre el Partido Popular", Sémper ha reconocido que le sorprenden estas declaraciones del PSOE "cuando en el pasado han promovido concentraciones frente a las sedes del PP". "Esto no es 'y tú más'. Es que nosotros nada. Quiero decir, nosotros estamos convocando a los españoles a concentraciones cívicas, a concentraciones ordenadas, a manifestar esa indignación de una manera serena", ha abundado. Sémper ha defendido el derecho de los ciudadanos a manifestarse contra el "atropello" de Sánchez porque se está hablando de "amnistiar a los CDR", "a Tsunami Democratic" y "a quienes incendiaron las calles de Barcelona, lanzaron piedras, levantaron barricadas" o "provocaron graves lesiones en policías nacionales". "Y quienes están haciendo esto, quienes están promoviendo la amnistía y borrar estos delitos se quejan amargamente, a mi juicio, de una manera desproporcionada de que unos ciudadanos españoles se manifiesten frente a sus sedes", ha afirmado. BAJA DEL HERMANO DE GARCÍA PAGE DEL PSOE Ante la baja del PSOE de Javier García-Page, hermano del presidente de Castilla-La Mancha, por lo que está sucediendo con la amnistía, Sémper ha declinado pronunciarse sobre "comportamientos de particulares" pero ha admitido que "esto está reflejando algo" porque está "despertando una indignación ciudadana de manera transversal que preocupa a gente que se considera socialdemócrata o conservadora, liberal o progresista". "Yo creo que esto está interpelando y apelando a la esencia básica y misma del Estado de Derecho, con lo cual es normal que esto tenga sus expresiones y sus reflejos como ha tenido también en otros líderes o exlíderes del Partido Socialista y que algunos decidan darse de baja. Yo lo entiendo como algo natural pero no voy a comentar el caso concreto del señor García Page", ha apostillado. Sobre el artículo de Financial Times defendiendo la investidura, Sémper ha señalado que también reconoce que la amnistía "está sustentada en la obtención de los votos necesarios para alcanzar la presencia del Gobierno" y no pensando en "el interés general". Además, ha asegurado que "estaría bien que esa amnistía tuviera una contraprestación", de forma que "los que van a verse beneficiados" por la misma "anunciaran que no lo van a volver a hacer". "Y resulta que tenemos lo contrario porque el jueves en el Parlament de Cataluña se vota una resolución de los partidos independentistas para impulsar una nueva ley de referéndum en Cataluña", ha relatado. Por eso, se ha preguntado si se va a conceder una amnistía a cambio de que los independentistas lo vuelvan a hacer. "Y es verdaderamente notable que esto no despierte más indignación", ha manifestado Sémper. "SÁNCHEZ SE HA DEJADO TODOS LOS PELOS EN LA GATERA" Ante el hecho de que Sánchez ya haya superado los 35 días que tuvo Alberto Núñez Feijóo para su investidura y si se posible ese acuerdo con Junts, Sémper ha indicado que todo apunta a que están en el "tramo final" de la negociación, en la que "hay alguien que está atrapado en la necesidad de que salga sí o sí adelante la investidura", que es Pedro Sánchez. Así, ha resaltado que Sánchez "se ha dejado todos los pelos en la gatera en este proceso de investidura" y "está en manos de Junts". Así, ha dicho que él puede especular sobre si va a salir adelante o no esa investidura pero "quien tiene la respuesta es una persona que está prófuga en Bélgica, que se llama Carles Puigdemont".