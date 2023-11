El Gobierno confirma que la condonación de la deuda se hará también con las CCAA que no tengan FLA

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez recoge que el Estado también asumirá una parte de la deuda de las Comunidades Autónomas que no hayan recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así lo ha dado a conocer la también 'número dos' del PSOE durante la sesión de control al Gobierno en funciones en el Senado, después de que el senador del PP José Manuel Barreiro le haya pedido explicaciones sobre este acuerdo. En este punto, Montero ha defendido el acuerdo entre PSOE y ERC, asegurando que también habla de una condonación de deuda para las comunidades que no recurrieron al FLA, negando a su vez un "trato de favor" a Cataluña. Al respecto, el senador 'popular' ha denunciado ante el Gobierno en funciones que "un acuerdo entre dos partidos nunca puede suplantar la voluntad de 19 gobiernos autonómicos legítimos en toda España", reclamando una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para debatirlo multilateralmente. SIN TRATO DE FAVOR A CATALUÑA En cualquier caso, la ministra Montero ha acusado a las comunidades gobernadas por el PP de mentir "cuando dicen que se le va a hacer un trato de favor a Cataluña": "El criterio que se aplique en Cataluña se aplicará al resto de comunidades autónomas del régimen común, porque velamos por la igualdad". Asimismo, ha reivindicado la cantidad de recursos transferidos a las comunidades autónomas desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa frente al Gobierno de Mariano Rajoy, un incremento, según ha dicho, del 40%. Por ello, ha pedido al PP "que deje de utilizar a las comunidades para confrontar", insistiendo en que el acuerdo alcanzado bilateralmente con ERC también se aplicará en el resto de regiones, aunque no tengan FLA. Eso sí, Montero ha defendido que la reforma del sistema de financiación autonómica tendrá como bases "la equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional, de ida y vuelta". Por su parte, el senador gallego del PP ha reprochado a la ministra Montero unas declaraciones que realizó en Galicia hace unas semanas sobre la condonación de deuda, instandole a explicar si ha engañado a los ciudadanos. Ante esto, Montero ha explicado que ella negó que la condonación fuera a ser exclusivamente para Cataluña.