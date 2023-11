De Andrés matiza que ve "muy sanas" las manifestaciones contra la amnistía, no ante PSOE

Bilbao, 7 nov (EFE).- El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha matizado este martes que cuando dijo que considera una "reacción muy sana" que la sociedad española proteste contra una posible amnistía a los independentistas catalanes no se refería a las concentraciones de ayer ante sedes del PSOE.

Fuentes de la dirección del PP vasco han señalado a EFE que De Andrés no se refería a las concentraciones de ayer, aunque esa ha sido la pregunta que se le ha formulado en la rueda de prensa celebrada en Bilbao.

De Andrés se ha mostrado sorprendido por la actuación policial en la concentración de ayer ante la sede central del PSOE de Ferraz y la "importancia" que se da ahora a que la concentración no estuviera comunicada.

En su opinión, es "muy bueno" que se proteste ante el PSOE porque indica que "hay pulso por la democracia" y lo sucedido ayer en Madrid fue una "expresión popular y espontánea", aunque ha sostenido que es "mejor" que eso se "canalice" a través de las movilizaciones convocadas por el PP, "con absoluta paz, tranquilidad y respeto".

De Andrés ha restado importancia a la posibilidad de que la convocatoria del PP para el próximo domingo en todas las capitales de provincia no llegue a tener ni un éxito "mediano" en el País Vasco.

"Es un acicate; en el País Vasco no funciona la libertad de expresión y lo seguimos viviendo, pero es una oportunidad para todos los vascos de defender el Estado de Derecho, no hay razones para que en el País Vasco no se vea", ha añadido.

De Andrés ha criticado la actuación policial en Madrid, "más dirigida por un ministro que por un cuerpo policial", con un operativo que "no es habitual en este tipo de manifestaciones".

Ha señalado que ante las sedes del PP vasco hubo muchas concentraciones y les tiraban "botellazos y piedras" por pedir la libertad de un secuestrado por ETA y "no los disolvían".

También ha criticado que hoy "parezca" que hacer una concentración sin comunicarla previamente sea "la mayor vulneración de derechos de España". EFE

