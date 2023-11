Continúan las negociaciones en Bruselas entre PSOE y Junts pero siguen encallados en "cuestiones téncnicas"

PSOE y Junts siguen negociando en Bruselas este martes para conseguir cerrar un acuerdo de investidura, cuyo principal escollo es incluir en la ley de amnistía a personas condenadas o procesadas por asuntos que no tienen que ver con el procés independentista en Cataluña. Las conversaciones no paran, se prolongaron durante la noche y continúan a esta hora, según indican fuentes de la negociación a Europa Press. El secretario de Organización del PSOE sigue en Bruselas, después de pasar allí toda la jornada del lunes, en un hotel a escasos metros del lugar en el que se reunió la plana mayor de Junts. Aunque ambas partes no se han reunido cara a cara, ha habido intercambio de papeles entre los servicios jurídicos de los dos lados. En este sentido, las fuentes consultadas atribuyen la "lentitud" en el proceso a la densidad del texto, que requiere la revisión de asesores legales de uno y otro partido y añaden que la negociación avanzaría "más rápido" si se tratase sólo de una cuestión política. Además, fuentes de Junts consultadas por Europa Press han explicado que el lunes no acercaron muchas posiciones en relación a las diferencias que les separan, dado que siguen enquistados en "cuestiones técnicas" para afinar el redactado de la ley de amnistía. Los equipos de ambas formaciones están trabajando algunos aspectos del redactado, en especial en la exposición de motivos porque es donde está en juego el alcance y la constitucionalidad de la norma, apuntan. "Ya llevamos muchas redacciones diferentes y no hemos avanzado mucho", apuntan las citadas fuentes, que no se han atrevido a vaticinar si podrá haber pleno de investidura esta semana. Otras fuentes añaden que será necesario hacer "mucho trabajo discreto" para lograr un acuerdo entre ambas partes. INCLUIR DIRIGENTES FUERA DEL PROCÉS Otras fuentes señalaron que el PSOE aceptó este lunes que la amnistía también incluya a dirigentes que no están directamente relacionados con el procès. Aunque no especificaron nombres concretos, desde Junts han venido pidiendo que la amnistía incluya a los afectados por el caso 'Volhov' (presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista) y casos enmarcados en 'lawfare'. Uno de los afectados por 'Volhov' es el jefe de la oficina del expresidente Puigdemont y su mano derecha, Josep Lluís Alay, y Junts también quiere que la amnistía incluya otros nombres, como el de su abogado, Gonzalo Boye; el exconseller de la Generalitat Miquel Buch y la propia Borràs. Los socialistas quieren llevar a cabo la investidura esta semana, en principio contaban con llevar a cabo el pleno el miércoles 8 y jueves 9 de noviembre aunque el retraso en las negociaciones complica este escenario. El Congreso ha declarado hábiles todos los días hasta el 27 de noviembre, día límite para que Sánchez sea elegido, si no consiguen cerrar un acuerdo, para facilitar la convocatoria del pleno, pero si no se produce un acuerdo este martes, es probable que haya que esperar a la semana que viene para que haya investidura.