Abascal cita este martes a sus vicepresidentes de CCAA para coordinar acciones contra Sánchez y la amnistía

El líder de Vox, Santiago Abascal, tiene previsto reunir este martes en la sede nacional del partido en Madrid a sus vicepresidentes de Valencia, Castilla y León, Murcia y Aragón, así como a representantes de los gobiernos de Extremadura y Baleares, para coordinar acciones contra Pedro Sánchez y la amnistía a los encausados en el 'procés'. Así lo ha trasladado el partido, que ha informado de que tras la reunión con Vicente Barrera, Juan García-Gallardo, José Ángel Antelo y Alejandro Nolasco, entre otros, Abascal comparecerá en rueda de prensa, en torno a las 13.30 horas. La reunión de este martes tiene lugar después de que el líder de Vox haya anunciado una batería de medidas contra Sánchez y la amnistía, requisito de Junts para votar a favor en la investidura del presidente del Gobierno en funciones. En concreto, Abascal ha anunciado que su partido va a presentar una querella contra el jefe del Ejecutivo, por la comisión de un presunto delito de cohecho al impulsar la ley de amnistía a cambio de su investidura, y que se querellará también, en su caso por prevaricación, contra los miembros de las Mesas del Congreso y el Senado que califiquen esa iniciativa. Este mismo lunes, también ha cursado un requerimiento a las Presidencias de ambas cámaras, avisándoles de que cometerán "una ilegalidad" si tramitan la futura ley, un texto que, de momento, no ha sido registrado. Les ha pedido que no admitan a trámite la proposición de ley que regulará esta medida de gracia. En el caso del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, también pedirán que se solicite un informe al letrado mayor y, si los servicios jurídicos concluyen que ese texto es inconstitucional, exigirán que no se tramite. RECURSOS ANTE EL TC Y PLENOS URGENTES Asimismo, y dado que Vox ya no cuenta con los 50 diputados necesarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la futura norma, serán sus 33 diputados a título individual los que registren recursos de amparo contra la misma ante el Constitucional. Por otro lado, y dentro de la batería de iniciativas de la formación contra la amnistía, Abascal ha informado de que durante la jornada solicitarán plenos urgentes en los parlamentos autonómicos para adoptar declaraciones de rechazo a la medida de gracia y a la condonación de la deuda a Cataluña y llevarán a cabo diversas acciones en el Parlamento Europeo para "alertar sobre los riesgos" que incluye la medida. También ha recordado que ya han convocado de forma extraordinaria a los Consejos de Gobierno de los ejecutivos autonómicos en los que están presentes y que la Junta de Castilla y León ya ha anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional contra la amnistía. "Esperamos lo mismo del resto de las comunidades autónomas en las que hay mayorías para presentar esos recursos", ha indicado, antes de informar de que propondrán esos recursos ante el Constitucional en los parlamentos madrileño y andaluz. También ha habido declaraciones institucionales en rechazo a la medida de gracia, ha añadido. "Estamos en un golpe de Estado, en un golpe a la Constitución", ha sentenciado Abascal, quien también ha advertido de que "alcanzar el poder cometiendo actos inconstitucionales es la ruptura total de la convivencia y la paz social en España". Por ello, ha garantizado que su partido se "opondrá por todos los medios legítimos" al "golpe de Estado de Sánchez y el PSOE".