Zuloaga (PSOE Cantabria) acusa al PP de estar detrás de la concentraciones en sedes del PSOE contra la amnistía

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha acusado al PP de estar detrás de las concentraciones convocadas a través de redes sociales en diferentes sedes socialistas de gran parte del país contra la amnistía para los independentistas catalanes, entre ellas la que se celebrará este miércoles frente a la sede del PSOE de Cantabria, en la calle Tres de Noviembre de Santander. Así lo ha dicho a preguntas de la prensa sobre las negociaciones para el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, que ha defendido frente a "una derecha que está demostrando lo irresponsable que es y la necesidad que tiene de alborotar la calle o de generar una bronca política permanente". En este sentido, ha criticado los "asedios" de los últimos días por parte de "multitud de militantes" del PP a las sedes del PSOE, entre ellos "una desquiciada Esperanza Aguirre", frente a la sede de Ferraz en Madrid, algo que "el Partido Popular parece pretender llevar al resto de territorios de nuestro país", ha sostenido. Frente a ello, ha contrapuesto un PSOE "absolutamente transparente en la necesidad de formar un gobierno y desarrollar una agenda de progreso para nuestro país", y ha defendido que es "la mejor opción para el futuro de Cantabria", en un momento en el que el Ejecutivo regional del PP "está utilizando las instituciones para confrontar permanentemente con el Gobierno en funciones en vez de para gobernar y tomar las decisiones que son necesarias". CONSULTA MILITANTES En cuanto a la consulta a la militancia sobre el acuerdo de investidura, Zuloaga se ha mostrado "satisfecho" y ha recordado que en ella ha participado más del 60% de los militantes, de los que el 85% se ha mostrado favorable. "Yo he dado la cara, he explicado la necesidad de votar que sí a la militancia del PSOE para desarrollar esa agenda de progreso que tiene el partido para nuestro país", ha subrayado Zuloga, para quien la investidura de Sánchez es "el paso necesario para llevar a cabo las acciones de gobierno que el PSOE tiene previstas". "Esa agenda de reformas que viene de la mano de la política también viene acompañada de esa agenda de mejora de la concordia a nivel institucional en nuestro país, el mejor entendimiento entre los territorios de nuestro país", ha sostenido el socialista. DEUDA DEL FLA Por otra parte, cuestionado sobre que Cantabria se acogiera a una posible quita de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Zuloaga ha reiterado sus críticas a la presidenta María José Saénz de Buruaga, "desinformando" de dicho acuerdo, y ha reiterado que será una medida aplicable a todas las comunidades autónomas y que, en el caso de Cantabria, superaría los 600 millones de euros. Por eso, en su opinión, Buruaga debería "establecer ya los vínculos con el Gobierno de España" para que una medida "que puede suponer un ahorro a las cuentas del gobierno de Cantabria de más de 600 millones de euros llegue a nuestro territorio". Y ha asegurado que, si no lo hace ella, lo hará él "como líder de la oposición". Por otra parte, cuestionado sobre el anuncio de Buruaga de que Cantabria planteará un recurso de inconstitucionalidad para exigir igualdad de trato ante el acuerdo de investidura entre Pedro Sánchez y ERC, Zuloaga la ha acusado de "utilizar las instituciones a su antojo y en su capricho orgánico" así como de que "no le importa el futuro de los trabajadores de Cantabria". Un mercado de trabajo y una economía que, en su opinión, "corre peligro" por ejemplo con el "incumplimiento claro" de la Ley de Ciencia, que no está recogida en el Presupuesto para 2024.