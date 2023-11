Rovira (ERC) sostiene que todos los casos que beneficia la ley de amnistía ERC-PSOE son de uso abusivo de la justicia

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, sostiene que todos los casos que incluye el acuerdo entre su partido y el PSOE para aprobar una ley de amnistía "son casos de lawfare", es decir de mala utilización de la justicia. Aunque PSOE y ERC anunciaron un acuerdo para la investidura de Sánchez la semana pasada, las conversaciones con Junts continúan a día de hoy y el pasado viernes se enfriaron precisamente por este asunto. Las dos formaciones mantienen discrepancias sobre el alcance de la amnistía, y por casos que la formación del expresidente Carles Puigdemont tilda de 'lawfare'. En este sentido, Rovira ha negado tener información de qué casos deja fuera la ley de amnistía, aunque ha defendido que a su entender "todos son casos de 'lawfare', todos son casos de mala utilización de las instituciones judiciales", según ha afirmado en una entrevista de este lunes en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press.. Esta expresión se utiliza para referirse a las llamadas guerras judiciales y al uso abusivo de las instancias judiciales para llevar a cabo persecución política. "Lo que debemos hacer es conseguir que la ley de amnistía sea una ley que no sea arbitraria" ni ambigua, ha argumentado la dirigente republicana, que ha avisado de que cuando conozcan la propuesta de Junts tendrán que garantizar que es lo suficiente segura para que no sea impugnada por el Tribunal Constitucional (TC), textualmente. UNA SITUACIÓN "EXTRAÑA" Por otro lado, Rovira ha lamentado que la negociación de Junts con el PSOE para una posible ley de amnistía después de que su partido anunciase la semana pasada un acuerdo con los socialistas pone a los partidos independentistas en una situación "muy extraña". "La situación no es nada ideal, porque nos pone en una relación muy extraña que no es de cooperación, sino de competencia", Respecto al estado de la negociación de Junts con el PSOE, Rovira ha rechazado hacer valoraciones, aunque ha explicado que el partido liderado por el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, les aseguró la investidura se produciría esta semana. Ha explicado que los socialistas les dijeron que a finales de la semana pasada se irían conociendo todos los acuerdos, en sus palabras, y que "el día 8 o 9 se llevaría a cabo la investidura".