La izquierda de Madrid carga contra "la líder antisistema" Esperanza Aguirre por arengar en las calles contra amnistía

Los líderes de PSOE-M y Más Madrid, Juan Lobato y Mónica García, han afeado este lunes a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, la nueva "líder antisistema", que haya arengado a los ciudadanos para acudir a protestas no autorizadas contra la ley de amnistía y han reclamado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que desautorice este tipo de comportamientos. Aguirre acudió el pasado sábado a la manifestación frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz para protestar por el acuerdo de los socialistas con ERC y la futura ley de amnistía, un acto que no contaba con autorización por parte de la Delegación del Gobierno. En declaraciones en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Aguirre ha negado haber animado a cortar el tráfico a los asistentes. "Yo quería decir que nos uniéramos a los de la acera de enfrente, y entonces dije, sería bueno cortar el tráfico o algo así, pero lo que quería decir era que cruzáramos", ha explicado. Desde el PSOE-M, Juan Lobato ha ironizado aludiendo a Aguirre como "la líder antisistema hoy del país" y ha pedido a Ayuso que "desautorice a su líder espiritual" y censure esos actos al tiempo que hecho un llamamiento "a la responsabilidad y a la sensatez" a la expresidenta regional. "El motor que mueve a Isabel Díaz Ayuso es una antisistema como Esperanza Aguirre que corta el tráfico y que se envuelve en una manifestación a los gritos de ¡Viva Franco! ¡Viva Franco! ¡Viva Franco! Esto es el Partido Popular de Madrid", ha censurado. Por su lado, la líder regional de Más Madrid ha recordado que Aguirre en el pasado criticaba la "algarada callejera" de la izquierda para intenta ganar en las calles lo que no gana en las urnas, en referencia al 15M, y ahora es ella la que adopta esa actitud ante la derrota del PP. "No es la primera vez que vemos a la señora Aguirre cortar el tráfico para hacer lo que le da la gana. Ya la vimos una vez incluso dándose a la fuga. Lo que sí es nuevo es que ahora le guste aquello que decía ella de la algarada callejera que intenta ganar en las calles lo que no gana en las urnas. Lo decía sobre el 15M, junto con otras lindezas, como que así se fraguaban los golpes de Estado y así se usurpaba el espacio público. Bien, pues ahí la hemos visto este fin de semana la señora Aguirre", ha ironizado. Asimismo, ha recordado que Ayuso también dijo hace un año que habría un nuevo 15 en las calles "para tensionar y frustrar la victoria del PP" en los comicios generales y ahora que no se ha producido se ha erigido "como la kale borroka de Núñez de Balboa", esas "en la que iban con palos de golf a dar contra las señales de tráfico". En cualquier caso, ha indicado que ella está a favor de que la gente se manifieste en calle pero ha recalcado que eso no impedirá un gobierno de progreso en España. "Con toda la serenidad, pero también con toda la contundencia, les decimos que por mucho que agiten las calles a lo Bolsonaro --expresidente brasileño Jair Bolsonaro--, que por mucho que vayan a las sedes del PSOE a gritar 'Viva Franco', no van a frenar el espíritu de avance y de progreso del gobierno de coalición progresista", ha subrayado. "El Partido Popular no ha ganado y seguramente esto es parte del circo y del ruido que tiene que montar la derecha cuando ve que va a haber un gobierno de coalición progresista que lo único que quiere hacer es avanzar y que este país avance. Debe ser que a la señora Aguirre y la señora Ayuso les da fobia o tirria que este país pueda avanzar", ha añadido. CALLES PERFUMADAS Desde el PP, en cambio, han defendido la libertad de la expresidenta madrileña a manifestarse por lo que quiera y han puesto en valor que han sido manifestaciones "que no dejan ningún contenedor quemado, ningún cristal roto, se dejan las calles limpias, perfumadas y sin ningún incidente". "Esperanza Aguirre es una mujer muy libre y siempre lo ha sido y a mí me parece maravilloso que así lo sea y por tanto se suma a las manifestaciones y concentraciones que le da la gana y a mí me parece muy bien que lo haga", ha defendido. En esta línea, ha cargado contra una "ultraizquierda en España" que está "completamente desnortada". "Ha pasado del 15-M a apoyar la impunidad penal de una casta política secesionista en Cataluña para que no sean responsables de sus delitos, incluyendo los de corrupción; han pasado en el ámbito internacional a apoyar un movimiento machista, homófobo, un movimiento fanático, religioso; y a rechazar incluso las manifestaciones en la calle", ha explicado. En este sentido, ha apuntado al "nerviosismo" de los partidos del arco parlamentario de la izquierda "porque han perdido la calle, porque la población española está muy cansada de estos pactos a sus espaldas y se está revelando". Finalmente, desde Vox, Rocío Monasterio ha recalcado que esta formación alentará "todas las movilizaciones en la calle que sean posibles" en contra de la amnistía. "Cuando digo todas, es todas. Vamos a salir a la calle las veces que haga falta para decir no a esta corrupción, a esta amnistía", ha zanjado.