Feijóo acusa a Sánchez de querer "amnistiar" de los que llamaban "piolines" a los policías y procesar a los jueces

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y a "la mayoría del PSOE" de estar "asumiendo el discurso de que España se comportó como una dictadura" tras el 'procés' en 2017. De hecho, ha denunciado que se pretenda ahora "amnistiar" a los que lanzaban "ladrillos" a la policía entonces y les llamaban "piolines", al tiempo que ha alertado de la posibilidad de que se pueda procesar a los jueces por cumplir la ley. "Y este último paso es el precipicio en el que estamos los españoles y no merecemos esta infamia de decirle a los jueces que pueden ser procesados por cumplir la ley y decirle a los que incumplieron la ley que hay que levantarle honores porque de ello depende exclusivamente el interés personal de un español que además quiere ser presidente del Gobierno de España", ha aseverado. Así se ha pronunciado Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos que reúne a más de 300 cargos de la formación, donde ha afirmado que Sánchez "se ha humillado" y "ha humillado a su partido" pero ahora también "pretende humillar a las instituciones del Estado". Feijóo ha denunciado que el jefe del Ejecutivo en funciones pretenda "humillar al Estado y a los servidores públicos y a las instituciones democráticas". "El mismo PSOE que pacta con Bildu en contra de la memoria de sus compañeros abatidos ahora pretende amnistiar a los que lanzaban ladrillos a la policía. Algunos de ellos quedaron incapacitados intentando sofocar los disturbios y los incendio s en Barcelona", ha manifestado. "SALTO AL VACÍO EN LA IMPUGNACIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL" En este punto, ha censurado que Sánchez y el PSOE se haya "puesto al lado de los que llamaban piolines a quienes defendían el orden constitucional" y ha garantizado que el PP no va a consentir que en nombre de España y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se pida perdón a quien agredía y a quien atacaba", unas palabras que han cosechado un fuerte aplauso de los asistentes. "Sánchez y la mayoría del PSOE están asumiendo el discurso de que España se comportó como una dictadura. Conceder que la justicia española practica la guerra sucia judicial, supone un salto al vacío en la impugnación del orden constitucional", ha advertido el presidente del PP. A su entender, si se asume la tesis del independentismo, "los que declararon la independencia de una parte de España saldrán de los juzgados con honores, al tiempo que se procese a los jueces por cumplir la ley". Según ha reiterado, esto es "el precipicio" en el que están sumidos. NO VAN A LOGRAR LA "AMNESIA" DEL PUEBLO ESPAÑOL Feijóo ha asegurado que es "muy probable" que el independentismo logre su amnistía pero ha avisado al PSOE y a Sánchez de que "no van a lograr la amnesia del pueblo español sobre lo que están haciendo". "El PP lo va a recordar todos los días, todos los hechos", ha aseverado, para mostrarse convencido de que "la historia les juzgará" y "pronto más que tarde" también los ciudadanos volverán "a votar". "Ellos están cegados por el poder y lo reducen todo a intentar volver al Gobierno pero hay más poder en la razón, hay más poder en los principios, hay más poder en la integridad y hay más poder en la dignidad que en el Palacio de la Moncloa", ha finalizado.