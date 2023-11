El techo de gasto volverá a debatirse y a votarse este martes en el Parlamento balear

El techo de gasto volverá a debatirse y a votarse en el Parlament, este martes, en una jornada en la que se celebrarán dos sesiones plenarias, una de ellas para que pueda efectuarse la comparecencia del conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el debate y votación del techo de gasto. La convocatoria de este pleno, que se celebrará a las 14.00 horas o una vez finalice el primero, se hizo público el pasado viernes, tras que PP y Vox cerraran el acuerdo para aplicar en Baleares la libre elección lengua. Un acuerdo que previsiblemente dará lugar a la aprobación del techo de gasto con el apoyo de los de Abascal y desencallaría la crisis abierta entre socios de investidura. Precisamente, el grupo parlamentario Vox en Baleares ha confirmado este lunes que apoyará el techo de gasto del Govern porque "permitirá unos presupuestos de la Comunidad que redundarán en lograr todos y cada uno de los acuerdos" que se asumieron para investir a la 'popular' Marga Prohens como presidenta del Govern. Así lo ha comunicado la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, quien se ha mostrado satisfecha de las negociaciones mantenidas por este partido con el PP desde el pasado 17 de octubre, cuando "se tenía la nada" para pasar a tener ahora "un acuerdo sobre como el Govern implantará la libre elección de lengua en los centros escolares de esta Comunidad Autónoma". A diferencia de la parlamentaria de Vox, el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha indicado que votarán en contra dado que "se pondrán recursos públicos para hacer los desdoblamientos y los presupuestos no tienen que ir dirigidos a segregar". "El PSIB se opondrá de todas las formas posibles", ha agregado. También el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha comunicado que los diputados ecosoberanistas votarán en contra del límite máximo de gasto. El sentido del voto de Unidas Podemos también será contrario al techo de gasto que defenderá el Govern. "Unos presupuestos que lo que harán será favorecer políticas neoliberales, de derechas y de extrema derecha, en los que todos los recursos que se anuncian favorecerán a la escuela concertada, con la excusa de un falso plan piloto de segregación lingüística, nunca pueden tener el apoyo de Unidas Podemos", ha afirmado la diputada Cristina Gómez. Por su parte, la portavoz parlamentaria adjunta del PP, Marga Durán, ha recalcado que su Partido "cumple con sus compromisos" y con el acuerdo con Vox por lo que, a su juicio, "se aprobará el techo de gasto sin renunciar a la palabra dada". ESTE MARTES HAY DOS SESIONES PLENARIAS EN LA CÁMARA Previamente, al plenario previsto para el debate y votación del techo de gasto, comenzará otro pleno, a las 10.00 horas, con las preguntas de control al Govern, que se centrarán una semana más en la libre elección de lengua y el límite máximo de gasto, aunque también abordarán otras cuestiones. La presidenta del Govern, Marga Prohens, quien no estará en las sesiones plenarias por su participación en la feria World Travel Market (WTM) de Londres, resaltó el pasado viernes que el acuerdo entre PP y Vox para la libre elección lengua no implica en ningún caso la segregación. "Era una de nuestras líneas rojas", afirmó. En declaraciones a IB3 recogidas por Europa Press, Marga Prohens insistió en que el acuerdo respeta tanto la normativa vigente como los consensos alcanzados en materia de lengua. La portavoz parlamentaria adjunta del PP, Marga Durán, ha recalcado este lunes que su Partido "cumple con sus compromisos" y, ha precisado, que lo hará con el "respeto" a la normativa vigente, es decir "en el marco del Estatut d'Autonomia y del Decreto de Mínimos". También la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, ha asegurado que el acuerdo con el PP "es compatible con el Decreto de Mínimos" porque "la lengua de impartición podría ser libremente elegida por los padres en asignaturas no lingüísticas de las áreas científico-técnico y social" y, después, "estarían las asignaturas lingüísticas que se impartirían, evidentemente, en el idioma de la lengua que se esté estudiando" además de "las optativas que pueden ser libremente elegidas por los centros en cuanto al idioma". Así han respondido ambas portavoces parlamentarias a las críticas que la oposición ha vertido sobre el acuerdo para la libre elección de lengua en la enseñanza que PP y Vox alcanzaron el pasado viernes. Y es que el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha asegurado que el acuerdo entre PP y Vox para la implantación de la libre elección de lengua es contrario al Decreto de Mínimos, porque en el mismo se establece que "asignaturas como conocimiento del medio o historia se tienen que impartir en catalán" y "abre el camino de la segregación" en las Islas. De igual manera, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha avisado que el plan piloto voluntario para que las familias puedan elegir la lengua de enseñanza en materias no lingüísticas sin que haya segregación, aunque sí desdoblamientos, a aplicar a partir del próximo curso, incluido en el acuerdo entre PP y Vox, "puede ser ilegal porque es incompatible con el Decreto de Mínimos". El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anunciado que, si el conseller de Educación, Antoni Vera, trata de llevar a cabo el plan lingüístico, acordado entre PP y Vox la semana pasada, sin modificar el Decreto de Mínimos, lo "impugnará" en los juzgados. Y, el portavoz Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que el Govern de Marga Prohens "haya sucumbido a las obsesiones de Vox contra la lengua catalana que convierten otra vez a los centros educativos en un campo de batalla". Según ha reprochado, "desviando la atención de los problemas reales que tiene la Conselleria de Educación, como por ejemplo la carencia de infraestructuras". En este sentido, Més per Menorca ha avanzado que esta semana interpelará en este plenario al Govern sobre su política en materia de infraestructuras educativas. Mientras, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una moción al Govern relativa a su política general en materia de transparencia y una Proposición No de Ley (PNL) sobre la continuidad del proyecto del tranvía de la Bahía de Palma. Asimismo, el PP defenderá una PNL relativa al aumento de dotación de personal especialista para menores con necesidades educativas especiales. Finalmente, este pleno atenderá el informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre el régimen de incompatibilidades de los mismos.