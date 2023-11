El Gobierno comunica al Senado que cuatro ministros rechazan comparecer alegando que no lo contempla el Reglamento

El Gobierno ha informado a la Junta de Portavoces del Senado que cuatro ministros no comparecerán ante el Pleno de la Cámara Alta de esta semana alegando que estas comparecencias no están contempladas en el Reglamento de la institución, según han comunicado a Europa Press fuentes parlamentarias. En concreto, el orden del día del Pleno de esta semana recogía las comparecencias de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para hablar sobre Rodalies; de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para hablar sobre Israel; y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la crisis migratoria en Canarias. Sin embargo, el Gobierno comunicó a la Junta de Portavoces que estos cuatro ministros no comparecerán ante el Pleno del Senado alegando que no existe ninguna regulación concreta en el Reglamento de la Cámara que obligue a los miembros del Gobierno a comparecer. Eso sí, desde el PP sostienen, apoyándose en una consulta al letrado mayor, que la Constitución sí que lo prevé en el artículo 110.1, que dice que "las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno".