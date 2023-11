De Andrés (PP) cree que PNV quiere que PSOE "le garantice la cuota para seguir gobernando" Euskadi

El nuevo presidente del PP vasco, Javier de Andrés, cree que el PNV quiere que el PSOE "gobierne en España durante mucho tiempo y le garantice la cuota para seguir gobernando" en Euskadi. Además, ha afirmado que los 15.000 millones que el PSOE ha prometido a ERC dentro de su acuerdo de investidura para la condonación de la deuda a Cataluña y que se detraerán de los Presupuestos estatales, supondrán un retraso en el Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, De Andrés ha señalado que, tras acceder a la presidencia del PP vasco, será candidato a lehendakari, pero se formalizará cuando se convoquen elecciones autonómicas. Sobre la fecha de estos comicios, ha recordado que en el año 2020 se celebraron en julio por la pandemina de la covid-19, aunque "lo legítimo sería hacerlo en mayo o junio". No obstante, ha dicho que en junio coincidiría con las elecciones europeas (día 9), y "al PNV no le gusta hacer coincidir las autonómicas con una convocatoria nacional, como serían las europeas". "El momento último en el que podría hacerlo, para no coincidir con las europeas, que polariza el voto entre partidos nacionales, sería el día 24 de marzo. Yo pienso que puede ser esa fecha", ha conjeturado. Javier De Andrés cree que Euskadi "demuestra que la gente vota por expectativas de futuro y no por el pasado", porque "la labor ética que ha hecho el PP vasco es encomiable (ante el terrorismo de ETA)". "La gente busca expectativa y tenemos que presentar una alternativa a lo en este momento es el PNV, que se ha sumado a la causa de Sánchez y que se ha convertido ya en un satélite de esa órbita, en la que está el PSOE", pero también "partidos de izquierda muy radical, como Bildu particularmente, Podemos, etc". Por ello, ha apuntado que el PP es la alternativa, "no del gasto público o de la salida de la Constitución", sino la que "defiende el Estado de Derecho, la igualdad y la libertad", esenciales, a su juicio, "también para el País Vasco". En este sentido, ha recordado que 16 de los 18 diputados que representan a los vascos en el Congreso "van a votar a favor de Sánchez y de la amnistía, aunque perjudique a los vascos, como esos 15.000 millones que van a detraer del presupuesto nacional y que van a retrasar el Tren de Alta Velocidad" en Euskadi, en alusión al acuerdo del PSOE con ERC. DEFENSA DEL CONCIERTO Sobre las "singularidades territoriales o de cualquier tipo, como la monarquía", ha explicado que "se justifican porque se han votado". "La monarquía es una desigualdad para el conjunto de los españoles, pero la votaron los españoles y la acordaron así, por circunstancias históricas. También el sistema fiscal vasco está aprobado por los españoles en una Constitución, que es la que tiene que garantizar que, si hay alguna diferencia, tiene que tener un respaldo del conjunto de los ciudadanos del país", ha indicado. A su juicio, "eso se hizo con el Concierto Económico, que muchas veces no se explica bien porque, si se calcula adecuadamente, responde también a la solidaridad". "Es un sistema que tiene un riesgo unilateral para el País Vasco, porque si no sabe recaudar o lo hace mal, el riesgo es para sí mismo", ha aseverado. El líder de los populares vascos ha considerado que "los acuerdos que hacen el PSOE y el PNV" al respecto han sido "opacos", pero ha asegurado que se trata de "un sistema que, por su naturaleza, es solidario". "Es un sistema semejante al de EEUU para la financiación de los estados, o sea que no es una cosa irregular, sino que, si se hace adecuadamente, es solidario y comprometido", ha remarcado. LAS BASES SOCIALES DE PNV Y PP Javier de Andrés cree que el PNV "comparte muchas cosas con la gente que vota al PP en el País Vasco", pero ha añadido que "hace ya mucho tiempo" que la formación jeltzale "ha abandonado una política de centro derecha y se ha alistado con la izquierda". Tras precisar que hay quien opina que el PNV "se sitúa con aquel que tiene el poder", porque ha pactado con PP o con PSOE, ha dicho que los jeltzales "siempre han invitado a formar parte del Gobierno vasco a partidos de izquierda". En cuanto al Congreso, ha explicado que ha apoyado a los populares "cuando el PSOE no le ha pedido su voto". "Me gustaría que Euskadi tuviera una política diferente porque la aproximación del PNV a la izquierda tiene sus consecuencias, y hay una tendencia de declive en el País Vasco", ha insistido. En este sentido, ha explicado que el PP estaría dispuesto a contribuir a "una política distinta", pero no ve al partido jeltzale "en esa línea". "Tiene cuota de poder con el PSOE, y ha renunciado a los intereses de los vascos por mantenerla", ha indicado. No obstante, ha advertido que antes "era casi el socio único posible" de los socialistas, pero ahora no lo es. "Vemos que en esta negociación Bildu y PNV les han puesto alfombra roja desde el principio. Las visitas de Ortuzar a Puigdemont no han sido para decirle que 'tenemos que sacar aquí esto y aquello', sino para decirle 'afloja y llega un acuerdo, porque no podemos permitirnos unas nuevas elecciones generales'. Y la segunda visita ha sido para ver si consiguen que esto dure cuatro años", ha mantenido. En su opinión, lo que quieren los jeltzales es que el PSOE "gobierne en España mucho tiempo y le garantice la cuota que necesita para seguir gobernando en el País Vasco", y es lo que "le ha hecho renunciar" a la defensa de "los intereses de los vascos", que se constata en que "la economía y la industria van mal". FUTURO GOBIERNO VASCO De Andrés no cree factible que el PSE-EE pacte con EH Bildu la formación de un próximo Gobierno vasco y que haga a Arnaldo Otegi lehendakari, y considera que Pedro Sánchez "ha blanqueado" a esta formación, "no para hacer lehendakari a Otegi, sino para ser él presidente del Gobierno español". A su entender, "lo que preocupa al Partido Socialista es su cuota de poder en España primero y luego en el País Vasco", y en Euskadi "la tiene con el PNV, porque con Bildu no suma en muchas instituciones" de la Comunidad Autónoma Vasca, como en la Diputación de Bizkaia, o los Ayuntamientos de Bilbao y de Vitoria. "No cabe pensar que le convenga, a efectos monetarios institucionales, pactar con Bildu", ha remarcado. Asimismo, ha considerado que un pacto PSE-Bildu "podría conducir a que el PNV se salga de su órbita Sanchista, y eso le perjudica clarísimamente en el Congreso". "Lo que no va a hacer Bildu es votar al PP, ni siquiera abstenerse en una moción de censura del PP, pero un PNV al cual se le ha largado de Ajuria Enea, se convierte en un átomo libre y me imagino que eso Sánchez no lo quiere. Creo que el PNV y el PSOE tienen un pacto para apoyar a Sánchez y para apoyar al PNV en Euskadi", ha manifestado. Sobre el hecho de que en la Cámara Baja se hable euskera, ha señalado que "traer una cita que aporte un sentido al discurso es oportuno", sea en esta lengua, en catalán o en gallego. Sin embargo, considera que "hacer un discurso íntegramente en euskera, cuando se habla para un público que es del conjunto de España", "no es lo adecuado ni conveniente" ni siquiera para el propio orador. ACUERDOS Javier de Andrés ha apostado por que el PP nacional busque acuerdos políticos "que no conduzcan a la vulneración de la Constitución, y elementos tan importantes como la justicia o la libertad". "Y yo no he oído a nadie que los acuerdos del Partido Popular con Vox hayan conducido a ninguna vulneración de este tipo", ha apuntado. Sin embargo, ha dicho que hay que llegar a acuerdos en los que se respeten esos "mínimos básicos importantes", con "cualquier formación política que represente a los españoles, independientemente de dónde se encuentre".