Canarias abrirá cinco centros 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual tras la prórroga de Igualdad

Las islas Canarias abrirán cinco centros 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual después de que el Ministerio de Igualdad haya aceptado durante la Conferencia Sectorial de este lunes prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Cristina Arceo, agradeció este aplazamiento para la ejecución de los proyectos porque propiciará estos cinco nuevos recursos en el archipiélago. "Estos centros facilitarán atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno, también podrán realizar acompañamiento y ofrecerán información telefónica, telemática y presencial, las 24 horas del día todos los días del año", dijo. Además, la viceconsejera detalló que "los trámites para la compra de los inmuebles que permitirán abrir en total cinco centros ubicados en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, y La Palma, están bastante avanzados, pero sí que precisamos de más tiempo para su completa ejecución al igual que el resto de comunidades". "En Canarias --continuó-- existe una red de recursos que financia el Instituto Canario de Igualdad con todos los cabildos que nos permite dar atención inmediata a cualquier víctima sobre cualquier tipo de violencia de género, la ley de violencia de género de Canarias incluye la violencia sexual, también se puede llamar al 112 y un equipo multiprofesional les atiende de inmediato, pero consideramos que es fundamental que existan centros específicos porque son violencias que a las mujeres les cuesta muchísimo denunciar por la presión social, la vergüenza, el sentimiento de culpabilidad". De igual modo, explicó que la experiencia indica que si una superviviente tiene que esperar varias horas a que abra la oficina, quizá para entonces cambie de opinión, por lo que hay que atenderlas cuando dan el paso o cuando pueden llamar, que a veces es cuando su pareja o familia no está o no les oirá. Por último, aludió a la importancia de estos centros para asesorar al entorno de la víctima porque "aunque la quieran, no siempre saben apoyarlas de la mejor forma porque también tienen falsas creencias y mitos sobre la violencia sexual y en ocasiones, también se sienten culpables por no haberlo evitado y necesitan apoyo psicológico".