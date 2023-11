AM-Sánchez apoya a la militancia tras el acoso de "reaccionarios" en las sedes: "Nadie será capaz de amedrentar al PSOE"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mandado su apoyo y cariño a la militancia socialista tras los altercados que se han registrado frente a la sede nacional del partido en Madrid, donde se han congregado más de 3.800 manifestantes contra la amnistía y los pactos con los independentistas, y ha asegurado que "nadie será capaz de amedrentar al PSOE". En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Sánchez ha sostenido que atacar las sedes del PSOE es "atacar a la democracia y a todos los que creen en ella", ha publicado. Asimismo, ha recordado que tras más de 140 años de historia del partido "nunca nadie será capaz de amedrentar al PSOE". "Seguiremos adelante", ha añadido. Este mensaje llega después de que este lunes miles de personas hayan protestado contra la amnistía frente a las sedes del PSOE de toda España. En concreto, en Madrid, se han vivido momentos de tensión entre los asistentes y la Policía Nacional ha tenido que dispersarles utilizando botes de humo. La protesta se ha saldado con al menos tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad. A la misma han acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y otros dirigentes del partido. "SILENCIO ATRONADOR DEL PP" A este apoyo se ha sumado también la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que ha denunciado que la "ultraderecha quiere ganar a gritos" frente a las sedes del PSOE "lo que no ganaron en las urnas", preguntándose al mismo tiempo si esa es la hoja de ruta de Vox y el PP. "Esto sí que es romper España y amenazar la democracia. Si piensan que van a amedrentarnos no conocen al PSOE, su historia ni su militancia", ha escrito en la misma red social la ministra de Hacienda en funciones. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que ha censurado el "silencio atronador" del PP y ha recordado que "muchos, y muchas veces" han intentando que los socialistas abandonen sus convicciones. "Ni lo han conseguido ni lo conseguirán, porque nuestra razón es más fuerte que sus amenazas y su violencia", ha explicado en un texto publicado en su perfil de X. "No sé si esto es "el que pueda hacer que haga" que dijo Aznar, pero el silencio del PP es atronador. ¿Será porque son sus socios?", se ha preguntado. Por ello, ha insistido en que "hoy más que nunca, España necesita un Gobierno progresista que garantice la convivencia e impida que los fascistas impongan su voluntad por encima de la que la ciudadanía expresó en las urnas", ha añadido. Por su parte, la portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, ha afeado que el PP lleva semanas "alimentando un monstruo con el beneplácito de Feijóo y la participación de Abascal". A su juicio, ambos no aceptaron los resultados del 23-J "y hoy prenden de odio las calles". "Frente a su inquina y sinrazón, Democracia. Respeto y calma. Que nadie caiga en su provocación", ha pedido en un mensaje en redes sociales. También el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha preguntado "¿hasta cuándo va a seguir Feijóo callado, avalando esta violencia en las calles, sin asumir responsabilidades?". "Son sus socios, con quienes gobiernan y pactan retrocesos. España frenó a la ultraderecha en las urnas, pero el PP sigue alimentándolos", ha recriminado Cerdán en redes sociales. Asimismo, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha calificado de "terrible" la situación frente a la sede nacional del PSOE. "La Constitución Española ampara las manifestaciones pacíficas y sin violencia. Lo que no es constitucional es ni la violencia ni las agresiones", ha denunciado.