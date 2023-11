AM-Históricos referentes del PSOE, IU y Cs se unen para rechazar la amnistía: "Los progresistas se sienten traicionados"

Históricos referentes del PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos se han unido este lunes en un acto organizado por la plataforma 'El Jacobino' para rechazar "con indignación" la ley de amnistía pactada por el candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, con ERC y que está negociando a su vez con Junts. En palabras de la eurodiputada de Ciudadanos y exdiputada del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, la ley de amnistía "mercenaria" está "socavando el Estado de derecho" solo por siete votos necesarios por parte del independentismo para conseguir una investidura. "Es realmente la consagración de la ruptura del principio de igualdad, la consagración de la España de los privilegios", ha subrayado en declaraciones a los medios, animando al mismo tiempo a los ciudadanos progresistas a "levantar la voz". A su juicio, el PSOE actual está "revictimizando a los que se siente profundamente indignados, que son las personas progresistas y millones de votantes que nunca hubieran votado a los diputados socialistas que se sientan hoy en el Congreso y que votarán esta ley de amnistía si les hubieran dicho claramente que estaban dispuestos a irse a Bruselas a pactarla y a negociarla con Puigdemont", ha rechazado. Al hilo, ha negado la teoría de que lo que sucede en la actualidad política española se trata de "la izquierda contra la derecha" o una cuestión ideológica. "Es una cuestión de demócratas y, por lo tanto, la indignación está creciendo y es transversal", ha apostillado. En la misma línea y previamente al acto organizado por el Jacobino en la Fundación Carlos de Amberes, se ha manifestado el exdiputado de IU Ángel Pérez que ha sostenido que "este tipo de convergencias" que dan lugar a la unión de militantes históricos de diferentes partidos se dan precisamente por "disparates de la política" que están "dejando el suelo del sentido común a una altura bastante cómoda para ponernos de acuerdo los que todavía conservamos o creemos que conservamos dos dedos de fe", ha dicho. "Nos llena de indignación que lo que siempre fue derecha nacionalista hoy sean compañeros de viaje de quien dice ser de izquierdas. Por lo tanto, la indignación nos reúne y nos reúne también el sentido común. Y vamos a seguir y vamos a tratar de seguir avanzando en este tipo de encuentros con todas las gentes que estén dispuestas a defender la Constitución y a defender la legalidad", ha reivindicado. En su opinión, una ley de amnistía es algo que "atenta contra los trabajadores y eso solo ha sido posible porque al nacionalismo de derechas de toda la vida se ha unido lo que ha conseguido pintar de rojo al nacionalismo, que ha sido Podemos, que, sin ser rojo, que no lo ha sido y no lo será, es capaz de hacer una química de tal carácter que puede convertir el rojo a lo que era azul añejo", ha indicado. De igual manera ha mostrado su descontento por esta ley el exdiputado del PSOE y antiguo director de 'El Socialista', Pedro Bofill que, citando a Alfonso Guerra, ha aclamado: "Yo no me resigno". Pese a que Bofill pertenece al PSOE y es "cotizante" del partido, ha acudido al acto en apoyo de una opción de izquierda que "pueda desplazar a esa izquierda de suma más franquicias, que lo que está haciendo es justamente concebir a la izquierda como un espacio populista reaccionario de carácter bolivariano o si quieren chavista, que se entiende más", ha explicado, insistiendo en que no ha asistido al encuentro para luchar contra su partido. "Lo único que queremos es que efectivamente, de una vez por todas, surja una opción de izquierda que desplace al populismo", ha contado en declaraciones a los medios. "UN FUTURO OSCURO E INCIERTO" Ya en el acto ha intervenido el abogado e hijo del dirigente del PSE asesinado por ETA, Fernando Múgica, que ha asegurado que los pactos del actual PSOE con los nacionalistas "nos conduce a un futuro oscuro e incierto" y supone, a su juicio, una "regresión a nepotismos medievales". Según ha manifestado Múgica, los independentistas pretenden crear una "nueva aristocracia" y además creen que "tienen derecho a someter y humillar a sus víctimas" considerando así la amnistía como un "antiguo privilegio de delinquir y no ser ajusticiados", ha censurado, lamentando al mismo tiempo que dejen al resto de ciudadanos los papeles de "siervos y de herejes". Al encuentro organizado por la plataforma 'El Jacobino' en la Fundación Carlos de Amberes también han asistido e intervenido su portavoz Guillermo del Valle, y, entre otros, el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, el miembro de Universitaris per la Convivència Ricardo García Manrique o la profesora de la Autónoma de Barcelona y miembro de Impulso Ciudadano Maribel Fernández. Además también han estado presente, aunque no han intervenido, el exvicepresidente de Ciudadanos en la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y el exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Nicolás Redondo. PLATAFORMA 'EL JACOBINO' Esta plataforma, según ha explicado su portavoz Guillermo del Valle, nació en el año 2020 como espacio de reflexión "nítidamente encuadrado en una izquierda social y democrática amplia, sin una vocación dogmática, pero claramente de izquierdas porque entendemos que la alternativa pasa por una izquierda que vuelva a sus ejes cívicos e igualitarios, una izquierda que defiende a lo común, la igualdad, no la exaltación de la diferencia", ha recalcado. Preguntado por la posible unión de varias plataformas como la Tercera España, Nexo y El Jacobino, en un único partido político, del Valle ha asegurado que existe "una voluntad de suma" en torno a las ideas expuestas. "Con lo cual, si hay experiencias políticas y quieren ocupar un espacio transversal, un espacio que pivote entre el centro izquierda y el centro derecha, pues ahí la unión será más complicada. Pero por supuesto hay una voluntad de unión en torno a las ideas de la izquierda democrática y antinacionalista", ha detallado.