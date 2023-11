Loida Zabala aclara que aún no tiene diagnóstico y afirma que "está preparada"

Mérida, 5 nov (EFE).- La extremeña Loida Zabala, ganadora de cuatro diplomas en halterofilia en los últimos cuatro Juegos Paralímpicos, ha aclarado que aún no tiene un diagnóstico tras haberle detectado "nueve masas" en el cerebro y ha expresado que, sea cual sea, está preparada para combatirlo.

Zabala, de 36 años, anunció este sábado el "cambio de 360 grados" que ha dado su vida al detectarla "nueve masas en el cerebro" y desveló que se encuentra a la espera de más pruebas porque "podría ser metástasis que viene desde el pulmón".

En una entrevista en Canal Extremadura Televisión, ha expresado que aunque físicamente no se encuentra del todo bien, su actitud es "positiva".

"Solo quiero tener un diagnóstico y saber a qué tengo que estar preparada para luchar porque el año que viene son los Juegos y yo quiero saber a qué tengo que estar preparada para poder ir, ya que la marca ya está hecha", expresó.

Según ha apuntado, hay que esperar como mínimo hasta el próximo viernes para conocer el diagnóstico porque el miércoles le realizarán una prueba.

"Todavía hay que hacer pruebas en el pulmón a ver si viene de ahí o no y a ver qué tratamiento hay que poner para combatirlo", ha añadido.

La deportista extremeña se ha mostrado "súper agradecida" por el apoyo recibido tras dar a conocer su estado en redes sociales, pues "da mucha fuerza", y ha confesado que lo que más le ha impactado "es la cantidad de gente que me ha dicho que ha sobrevivido a ello y eso me inspira mucho".

"Para todo se puede luchar y la sanidad de hoy en día está muy avanzada, simplemente es coger las riendas, saber a qué te tienes que enfrentar y enfrentarte a ello porque será una vivencia más en tu vida y un aprendizaje más que es importante aprender en la vida para valorar lo que ya se tenía", ha expresado.

"Mi vida ha dado un cambio de 360º. El sábado 28 estaba en el 012 y de repente se me durmió el brazo izquierdo durante unos segundos. Acto seguido, no podía saludar con normalidad al entrarme una llamada. Fui rápido a mi atenta coordinadora Anita y no podía hablar. Vino urgencias, me mostraron unas gafas, un reloj y no sabía cómo era el nombre de los objetos, sólo sabía mi nombre y que era un sábado. Me llevaron al hospital y me detectaron una masa en la parte frontal y parietal del cerebro", desveló Loida Zabala este pasado sábado en sus redes sociales.

"Días después me han detectado que tengo 9 masas en el cerebro. Por el momento me tienen que hacer más pruebas, como una broncoscopia, porque podría ser metástasis que viene desde el pulmón. Y ahora además, tengo un trombo en la pierna con la que hay que tener cuidado por mi estado de los pulmones. Emocionalmente, todo esto es un jarro de agua fría, pero me conocéis, soy fuerte y sea cual sea el pronóstico y el tratamiento, voy a luchar con todo", confesó.

La deportista extremeña comenzó a practicar halterofilia con 18 años y en su larga trayectoria como deportista paralímpica ha sido más de diez veces campeona de España, ha ganado medallas en Copas del Mundo, fue campeona de Europa en la categoría de -50 kilos en 2022 y posee una mejor marca internacional de 98 kilos -total 192- lograda este año en el Mundial de Dubai. EFE

fap/jpd