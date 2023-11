Lakovic: "Necesitábamos un partido así para ganar confianza"

Vitoria, 5 nov (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, reconoció este domingo que su equipo necesitaba un encuentro así “para ganar confianza” y se mostró satisfecho porque sus jugadores ejecutaron el plan de partido que tenían.

El esloveno indicó en rueda de prensa que el triunfo “tiene más que un sentido” y celebró la victoria ante un equipo con el carácter y la garra del Baskonia.

“Es una victoria que nos mantiene en la lucha en la mitad y las victorias siempre son buenas porque en la ACB nadie perdona y nadie espera”, apuntó el técnico del plantel amarillo.

“El Baskonia ha apretado hasta el final porque tiene calidad y talento pero supimos aguantar, defender y ser listos en ataque”, valoró Lakovic, que pidió públicamente la revisión del último triple de Vanja Marinkovic. “No sé qué pasará en la jornada 17 y espero que nos nos condicionen estos tres puntos”, dijo en referencia a la clasificación para la Copa del Rey.

“Podemos construir sobre este partido y seguir adelante mucho mejor”, consideró el técnico del Gran Canaria.

“Baskonia ha propuesto cambios en la segunda parte sobre todo y aunque muchas veces hemos atacado bien, me gustaría atacar mejor con más claridad y seguridad”, expresó el entrenador, que reconoció que tuvieron que sufrir, pero remarcó que no conoce a nadie que no haya sufrido en el Buesa Arena. EFE

