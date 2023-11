Rueda tacha de "chantaje" los pactos de investidura de Sánchez a costa del "ordenamiento jurídico y el dinero de todos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado de "chantaje" los pactos alcanzados por el PSOE con fuerzas nacionalistas e independentistas de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Son acuerdos que, según el mandatario gallego, se alcanzan a costa del "ordenamiento jurídico" y "con el dinero de todos". Así se ha pronunciado Rueda al ser preguntado este sábado, durante una visita a la nueva planta de biorresiduos que Sogama tiene en Vilanova de Arousa (Pontevedra), al respecto de las negociaciones de los socialistas para que Sánchez reedite su Gobierno. El titular de la Xunta cree que el líder del PSOE y presidente en funciones se "deja chantajear" y "está dispuesto a dar cualquier cosa que le pidan" para continuar en La Moncloa. Por ello, ha instado a la ciudadanía a que "tome nota". Aparte de "otras cosas que seguramente no nos están contando", Alfonso Rueda se ha referido a la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda que tiene la Generalitat catalana con el Estado que pactaron PSOE y ERC. Esta es una cuestión que, según el dirigente gallego, deja en "una situación de muchísima desigualdad" a Galicia porque es una comunidad "muchísima menos endeudada". Además, "Junts ahora sube la apuesta" para la investidura. "No sabemos lo que está pidiendo porque no nos están contando. Lo que sí sabemos es que, por desgracia, le van dar cualquier cosa que pidan desde el punto de vista jurídico y económico", ha lamentado. "Y también queda el apoyo de los nacionalistas y de los independentistas vascos, que estoy seguro que tampoco va a ser gratis y tampoco nos lo están contando" ha dicho, a continuación. En definitiva, en palabras de Rueda, los acuerdos redundan en esa "desigualdad cada vez mayor e intolerable" entre territorios. "Esto es una locura, porque estamos asistiendo en directo a un chantaje admitido por alguien que lo único que quiere es seguir siendo presidente del Gobierno", ha zanjado.