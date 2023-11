Patxi López ve la ley de amnistía una "decisión valiente" y reclama al PP que acabe con su "campaña"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido la adopción de "decisiones valientes" como, la ley de amnistía, y ha reclamado al PP que acabe con su "campaña" de considerar a quienes no piensan igual que ellos "como los enemigos de España". López ha votado este sábado en Portugalete en la consulta que se lleva a cabo a la militancia socialista y a la que ha acudido acompañado por el secretario general de los socialistas vizcaínos, Mikel Torres, y por la secretaria de Política Institucional de PSE-EE, Begoña Gil. Tras asegurar que los socialistas votan "para que haya un Gobierno con una enorme agenda social, feminista y ecologista, y de reencuentro y convivencia", ha incidido en que también lo hacen para que haya un Gobierno que siga subiendo las pensiones con el IPC y que haga que el salario mínimo sea como poco el 60% del salario medio. Además, ha destacado que el Ejecutivo está centrado en la "recuperación del reencuentro y la convivencia en Cataluña", y por eso "adoptará decisiones valientes como, por ejemplo, la Ley de amnistía, que va a ayudar a esto". "Y también otras cuestiones que se han pactado, es verdad que con los nacionalistas catalanes, pero que van a venir bien al conjunto de las comunidades como la condonación de parte de la deuda", ha justificado. Frente a esto, según ha denunciado, lo que se da es "una campaña de la derecha, del PP, absolutamente brutal y muy preocupante" porque, a su juicio, el PP considera a los que no piensan igual que ellos "como los enemigos de España". "ESTILO NAZI" "Somos los enemigos a batir, y deshumaniza y cosifica al adversario político, especialmente a Pedro Sánchez, y luego acabamos como lo que hemos visto estos días, las sedes socialistas atacadas, con pintadas, los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados y señalados en el más puro estilo nazi", ha acusado. Por ello, ha reclamado al PP que "acabe con esta campaña" porque se puede ser "muy crítico o no gustarle lo que plantea el Gobierno o el propio Gobierno, pero hay cosas que son muy peligrosas porque no sabemos cómo acaban". "Y puede que les sea muy rentablemente políticamente, pero son muy peligrosas socialmente estas cuestiones, por lo tanto, debieran de parar", ha manifestado. Por último, ha indicado que se sigue negociando y esperan "concluir cuanto antes esa negociación". "Creo que en el ánimo de todos es que este Gobierno progresista, con esta agenda social, feminista, ecologista y de reencuentro y convivencia se ponga en marcha cuanto antes", ha finalizado.