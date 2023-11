Las bases de Podemos apoyan la estrategia al margen de Sumar y Belarra pide respeto y avisa: no son una izquierda servil

El 86,59% de los inscritos de Podemos que han votado la consulta sobre el nuevo documento político de la formación han avalado la nueva hoja de ruta del partido, que consagra su actuación al margen de Sumar y su promesa de no disolverse en la formación de Yolanda Díaz. Además, su secretaria general, Ione Belarra, ha exigido respeto a la formación, que no puede haber más vetos contra sus dirigentes y que nunca serán una "izquierda servil" con el poder pese a que hay una operación para sustituirles. Concretamente, un total de 26.741 militantes y simpatizantes han votado a favor de la nueva estrategia recogido en el texto titulado 'La fuerza para seguir transformando', de un total de casi 31.000 inscritos que han participado. Así lo ha anunciado Belarra durante la apertura de la Conferencia Política de la formación de este sábado, tras la votación de las bases el jueves y el viernes sobre la nueva estrategia política para el futuro. Belarra ha apuntado que las bases han dicho claramente que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo va a participar en acuerdos preelectorales "cuando sea útil" para la ciudadanía y, sobre todo, cuando haya "respeto a Podemos". "Con primarias y sin vetos. Basta de faltarle el respeto a Podemos", ha insistido. También ha dejado claro que Podemos es una fuerza política fundamental por su valentía para acometer transformaciones ambiciosas y que por eso les "temen". Es más, ha denunciado una "operación" que tenía por objetivo "sustituir" al partido morado por "una izquierda servil al régimen", que "no moleste". CIFRA DE PARTICIPACIÓN INFERIOR La cifra supone un nivel de participación menor que el registrado en la último proceso a las bases, el 9 de junio de 2023, cuando 53.000 inscritos votaron en la consulta exprés para avalar a la Ejecutiva para llegar a un acuerdo electoral con Sumar, de los cuales el 93% apoyaron esa opción (49.089 inscritos). También en la votación de la última Asamblea Ciudadana del partido votaron unos 53.500 inscritos eligieron como líder a la también ministra de Derechos Sociales en funciones como sustituta de Pablo Iglesias al frente del partido. La pregunta que la dirección dirigió a sus bases es la siguiente: "¿Apruebas la nueva hoja de ruta de Podemos en la que se refuerza su autonomía, su fortalecimiento como organización, y la articulación de acuerdos pre-electorales cuando éstos sean útiles y siempre que las listas se configuren mediante primarias y sin vetos?". El documento ahonda en el rechazo a disolverse en otro partido, en referencia a Sumar, y refuerza su autonomía en el espacio de la izquierda al advertir de que los votos de sus diputados en el Congreso durante la legislatura "se deben negociar y no se regalan". El texto expresa su vocación de participar en candidaturas de unidad en la izquierda pero vincula cualquier acuerdo de coalición electoral al respeto a su autonomía política, así como la celebración de primarias abiertas "sin vetos". REDOBLA LA APUESTA POR MONTERO La versión definitiva del texto la organización enfatiza en mantener su identidad dentro de la izquierda y postula que en ningún caso se permite la doble militancia en otra formación, algo que Sumar no descarta en sus estatutos. Además, ensalza los avances feministas conseguidos en la anterior legislatura y, en consecuencia, el documento de Podemos define a Montero como un "referente internacional" que "debería seguir al frente del Ministerio de Igualdad", redoblando la apuesta de la formación de estar en el futuro ejecutivo en la figura de su 'número dos'. De esta forma, culmina un proceso de rearme iniciado el pasado 16 de septiembre que la dirección desplegó un proceso de rearme y fortalecimiento del partido tras la sucesión de choques con Sumar. La pata fundamental para esta estrategia es el citado documento político que se sometió a deliberación de sus afiliados y simpatizantes, con una gira territorial con más de 30 encuentros con sus bases. En total, han participado 5.900 militantes de forma presencial y directa y se han recogido 2.255 enmiendas, tanto individuales como colectivas, con la incorporación del 86,16% de esas aportaciones. ENMIENDAS DE PARTE DE LAS BASES MUESTRAN MALESTAR CON DÍAZ En las enmiendas que se presentaron al documento una parte de la militancia expresó su malestar respecto a Sumar y su líder, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Así, entre las propuestas que se plantearon por inscritos en el proceso se dirigieron reproches a Díaz. 'No nos representa', 'destapar la deslealtad hacia Podemos', 'perplejidad a un acercamiento de Sumar al PSOE', 'Con Sumar nunca más', 'Podemos tiene que ser el contrapeso a Yolanda Díaz dentro de Sumar' o 'Nunca volveré a apoyar a Yolanda Díaz' son algunas de las referencias que figuraban en las enmiendas.