El Valencia visita en racha pero con síntomas de cansancio a un Joventut con problemas

El Valencia Basket, tras cuatro victorias seguidas entre la Liga Endesa y la Euroliga pero con algún síntoma de cansancio, visita este domingo a un Joventut que tiene problemas de bajas y de resultados en las últimas semanas.

La racha del Valencia no es cuestión de estos últimos días. Ha ganado seis de sus últimos siete partidos ligueros y once de los últimos doce entre las dos competiciones pero en esta serie también ha tenido que gestionar el cansancio físico y mental y lo ha hecho de manera diferentes según la cita.

El equipo de Álex Mumbrú llega después de ganar este jueves en la Fonteta al ALBA Berlín en un encuentro en el que no pudo, no supo o no quiso marcar el ritmo desde la defensa como había logrado hacer en sus partidos anteriores y esperó al tramo final para llevarse el triunfo con un brillante último vendaval.

Unos días antes, el pasado domingo, el conjunto valenciano, mucho más constante, se impuso en la acb en un duelo directo ante el Barcelona por la segunda plaza, que ahora ocupa en solitario con un balance de seis victorias y una sola derrota como primer perseguidor del invicto Real Madrid.

En el Olímpic de Badalona se encontrará a un rival que está en la parte media-baja de la clasificación, un par de escalones por debajo de sus anteriores campañas, por haber ganado tres encuentros y haber perdido cuatro. Eso sí, de sus tres partidos en casa el equipo de Carles Duran ha ganado dos y solo ha caído en uno, el último ante el Morabanc Andorra.

En total, el equipo catalán acumula tres derrotas ligueras seguidas, puesto que antes de ese tropiezo como local cayó en la cancha del Unicaja y después lo hizo en la del Casademont Zaragoza. Eso sí, este martes logró una cómoda victoria en la Eurocopa ante el Hamburgo.

Para este encuentro Mumbrú mantendrá como única baja al base islandés Martin Hermannsson y deberá hacer dos descartes técnicos aunque también deberá tener en la plantilla a cuatro de sus cinco 'jugadores de formación local' que son Guillem Ferrando, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Víctor Claver y Xabi López-Arostegui, que fueron los elegidos para descansar ante el ALBA.

El Joventut tendrá bajas importantes porque no podrá contar con Andrés Feliz y Vladimir Brodziansky y en principio tampoco con Ante Tomic. Además, ya ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de Chinanu Onuaku, aunque aún no podrá jugar el recién fichado Kenny Chery.

El equipo de Badalona mantiene en su plantilla a dos exjugadores del Valencia como Pau Ribas y Guillem Vives, que se medirán al que fue su equipo como también lo hará López-Arostegui si es convocado. Algo similar pasará en los banquillos porque Mumbrú se formó y jugó en dos etapas en la Penya y Duran fue entrenador del Valencia en la campaña 2014-15. EFE

