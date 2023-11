El colista Efesé jugará ante el líder en un Cartagonova en el que perdió sus 6 partidos

Cartagena/Madrid, 4 nov (EFE).- El Fútbol Club Cartagena, colista de LaLiga Hypermotion con sólo seis puntos sumados en 13 jornadas, recibirá este domingo al Club Deportivo Leganés, que es el líder con 28, y lo hará con la intención de romper una pésima dinámica en el estadio Cartagonova, donde perdió los seis encuentros que disputó en ese escenario esta temporada.

El encuentro lo encarará el Cartaena como último clasificado con un pobre bagaje de un triunfo, tres empates y nueve derrotas, con 11 tantos a favor y 21 en contra. Los de Julián Calero se encuentran a siete puntos de la zona de permanencia y eso es consecuencia en gran parte al hecho de que perdió los seis encuentros que disputó como local, el más reciente por 2-3 frente al Racing de Santander. Con Calero en el banquillo la escasa cosecha es de tres empates y tres derrotas, es decir tres puntos de 18 posibles.

Enfrente estará el Leganés que dirige Borja Jiménez, el entrenador con el que el Efesé logró el ascenso a Segunda en el verano de 2020. Los madrileños tienen 23 puntos más que el Cartagena con nueve victorias, un empate y tres derrotas, 20 goles marcados y sólo cinco encajados.

Aferrándose a lo favorable Calero, quien mantiene las bajas por sendas lesiones del lateral izquierdo Arnau Solà y del extremo Hector Hevel, se agarra a la clasificación por penaltis en la Copa del Rey frente al Club Deportivo Azuaga, de la Tercera RFEF, en la primera ronda de ese torneo.

En la Liga el Efesé cayó el pasado domingo por 2-1 en el campo del Club Deportivo Mirandés.

"El grupo está mejor de lo que la gente se piensa. Puede parecer que está con los brazos caídos pero todo lo contrario pues tiene muchas ganas de reivindicarse, de hacer bien las cosas y de que les salgan como se plantean. Lo estamos intentando todos pero a veces el fútbol cuesta que te de la cara y tiene que ver mucho con la situación anímica y clasificatoria en la que se encuentra el equipo", indicó el técnico me madrileño en la rueda de prensa que ofreció este sábado.

Del Leganés habló de forma muy elogiosa. "Es el líder y el que está siendo el mejor equipo de la categoría. Es completo y domina muchos parámetros del juego. Defendiendo está muy bien organizado, junto y sabiendo donde apretar. Además ataca bien, con buena circulación de balón y siendo poderoso arriba con Diego y De La Fuente... Lo tienen todo y tendremos que dar un plus para poder optar a la victoria, que es lo que queremos", comentó.

En el caso del cuadro leganense, afronta la cita con mucha confianza dados los últimos resultados. Más allá de su liderato y de superar la primera ronda de la Copa del Rey tras imponerse por 0-2 al Llerenense, el equipo encadena en liga tres victorias seguidas y cuatro partidos sin encajar ningún gol.

Es además el mejor visitante de la categoría empatado con el Levante y pisará un campo que el año pasado fue "talismán", porque irrumpieron allí siendo colistas y lograron un triunfo sanador después del cual encadenaron una racha que les llevó a sumar puntos en trece de los siguientes catorce encuentros ligueros que disputaron.

Además el partido supondrá el regreso de Borja Jiménez, quien como técnico logró ascender a los cartageneros desde el tercer escalón del fútbol español y que posteriormente fue cesado en Segunda: "No hicimos ninguna jornada en descenso desde que estuve allí. No sé… no recuerdo bien, pero desde la jornada 4 hasta que nos fuimos no hicimos descenso. Quizá la edad nos hizo juzgar. Es algo que nunca he tenido la opción de preguntar".

"El año en Segunda fue mi primera experiencia. Aquellos 18 partidos me ayudaron a ser el entrenador que soy ahora. Me ha ayudado para saber cómo era esto, entorno, rivales, estadios. Tengo buenas palabras. Me han servido", añadió en la rueda de prensa previa.

En lo que respecta a la plantilla, podrá contar con todos sus hombres de cara al enfrentamiento. Eso incluye a Dani Raba, una pieza importante en el plantel y que no pudo estar disponible en el encuentro de la jornada previa contra el Villarreal B por sanción.

Alineaciones probables:

Fútbol Club Cartagena: Marc Martínez; Iván Calero, Alcalá, Gonzalo Verdú, Fontán; Luis Muñoz, Tomás Alarcón, Jansson, Jairo; Juanjo Narváez y Alfredo Ortuño.

Leganés: Conde; Miramón, Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa; Raba, Neyou, Undabarrena, Portillo; Diego García, Miguel de la Fuente.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía, del comité navarro.

Campo: Estadio Cartagonova.

Hora: 18.30. EFE

