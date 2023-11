De Andrés dice que el PP es la única alternativa a la "órbita sanchista" en la que han caído el resto de partidos vascos

El candidato único a la Presidencia del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que los 'populares' son la única alternativa en Euskadi frente a la "órbita sanchista" en la que, según ha afirmado, se han acogido el resto de formaciones vascas, por lo que considera que el Partido Popular puede aspirar a un espacio electoral "mucho más amplio" en Euskadi. De Andrés, que este sábado relevará a Carlos Iturgaiz como presidente del PP de Euskadi, ha defendido su candidatura ante los asistentes al 16º Congreso del Partido Popular vasco, que se celebra en Vitoria-Gasteiz. En esta primera intervención --a la que seguirá una posterior tras la proclamación de los resultados-- De Andrés ha considerado que el PP puede optar a un espacio "mucho más amplio" en Euskadi, especialmente debido a la existencia de una parte importante de la sociedad "que desconfía de lo que está haciendo ese conjunto de partidos vascos que están en la órbita de Pedro Sánchez". "Una gran parte de la sociedad vasca piensa como nosotros ante cosas en las cuales el resto de partidos en el País Vasco no han sabido responder", ha manifestado. AMNISTÍA Además, ha afirmado que la ley de amnistía acordada entre el PSOE y ERC "significa sencillamente la ruptura del Estado de Derecho y la ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante la ley", y ha denunciado que "eso es algo que van a apoyar todos los partidos políticos de la órbita sanchista". De Andrés ha añadido que "todos los partidos, todo el espectro político del País Vasco, excepto el Partido Popular, se han acogido y son ahora satélites de la órbita sanchista". En esta línea, ha afirmado que "solamente el Partido Popular plantea cosas distintas", al defender "la igualdad ante la ley y la libertad de los ciudadanos". Este --según ha dicho-- "es el discurso que más falta hace en Euskadi y que tan solo lo expresa el Partido Popular". AUTONOMISMO De Andrés también ha subrayado el "autonomismo" del PP y su compromiso con el autogobierno vasco. "Pero claro, es que yo lo que quiero es un autogobierno para que aquí no se ejecute la política social de Irene Montero; lo que quiero es tener la oportunidad de aprovechar nuestros recursos y nuestras posibilidades para que no se aplique la política económica de Pedro Sánchez, ha añadido. El candidato único a presidir el PP de Euskadi ha explicado que ha formado un equipo con el objetivo de afrontar "el reto de plantar cara ante la radicalidad izquierda que está viviendo España". El Comité Ejecutivo de la candidatura encabezada por De Andrés estará integrado, en sus principales cargos, por Esther Martínez, como secretaria general; Borja Corominas, vicesecretario de Economía, y Ana Morales, como vicesecretaria de Políticas Sociales. También asumirán vicesecretarias Iñaki García Calvo (Coordinación Municipal y Foral), Carlos García (Movilización y Participación), Jon Albisu (Iniciativas Sociales), Mikel Lezama (Cultura y Deporte), Joana Arce (Mujer e Igualdad) y el ex miembro de Ciudadanos Álvaro Gotxi (Estudios y Programas), Laura Garrido (Sanidad). En el congreso también ha intervenido la secretaria general saliente del PP de Euskadi, Laura Garrido, quien, en la presentación del informe de gestión, que ha sido aprobado por los compromisarios, ha subrayado el "cambio de tendencia" logrado por el partido en Euskadi en las pasadas elecciones municipales y forales. Garrido ha destacado que en esos comicios, el PP experimentó un crecimiento del 8% en votos, que le permitió pasar de 55 a 71 concejales en el País Vasco. EUSKERA Y EDUCACIÓN Garrido también ha expresado su "preocupación" ante la previsible aprobación de la nueva ley vasca de educación vasca, sobre la que ha denunciado que "supedita la educación al ideario nacionalista, elimina los modelos educativos y considera el euskera como eje vertebrador del sistema educativo". En este sentido, ha afirmado que texto está diseñado para el "adoctrinamiento" de los jóvenes por parte del "nacionalismo". La hasta ahora secretaria general del PP vasco ha asegurado que el PNV "se ha desdibujado por completo" y se encuentra "a la deriva, sin un robo fijo". Además, en referencia a las críticas de dirigentes de este partido a las sentencias que en los últimos meses se han dictado contra leyes y decretos sobre el tratamiento del euskera en las administraciones, ha acusado a los 'jeltzales' de haber emprendido una "inaceptable campaña de deslegitimación" contra los jueces. Ante esta situación, ha destacado que el PP tiene un "espacio de crecimiento" debido a que personas que hasta ahora han votado al PNV, han quedado "huérfanos" por las posiciones que defiende en la actualidad la formación 'jeltzale'. En el congreso también ha intervenido el expresidente del PP vasco Alfonso Alonso, quien fue relevado por Carlos Iturgaiz tras ser apartado del cargo en 2020 por el entonces presidente del Partido Popular, Pablo Casado. "FRIALDAD" ENTRE ALONSO E ITURGAIZ Alonso se ha dirigido a Iturgaiz para reconocerle que cuando habló con él tras ser relevado del cargo, pudo mostrarse "un poco frío" debido a que aquel era un momento "difícil". Por ese motivo, ha trasladado ahora su "calidez" a Iturgaiz para "compensarle" por lo ocurrido. Por su parte, el presidente del Partido Popular de Álava, Iñaki Oyarzabal, que se ha encargado de la apertura del congreso, ha subrayado la importancia de que los 'populares' vascos afronten "juntos" esta "nueva andadura", especialmente en un momento "tan grave" como el que se está viviendo en la actualidad en el Estado español. El presidente de Nuevas Generaciones en Euskadi, Pablo Gómez Guadalupe, ha reivindicado el peso de los jóvenes en el PP de Euskadi, y ha subrayado que "la fuerza de la juventud en el Partido Popular es imparable". Además, ha afirmado que los miembros de NNGG han sido "los grandes protagonistas del cambio de tendencia del PP vasco" en las últimas elecciones.