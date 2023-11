Belarra pide a Sánchez dejar de comprar armas a Israel ante su "genocidio" en Gaza: "Es dinero manchado de sangre"

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que España deje de comprar armamento a Israel, como parte de la respuesta que habría que emprender ante el "genocidio" y la "limpieza ética" de los palestinos en Gaza. Y es que ha remarcado que esos ingresos económicos están "manchados de sangre", al apuntar que solo en 2023 España ha comprado material militar a Israel por 300 millones de euros, unido a otros 700 millones comprometidos en adquisición de armamento para los próximos años. "Dejemos ya de una vez de comprar armamento a Israel. No con nuestro silencio", ha proclamado durante su intervención en la Conferencia Política de la formación, centrada en culminar su nueva estrategia política, donde ha demandado a Sánchez a seguir el ejemplo de Bolivia, Chile y Colombia para romper relaciones diplomáticas con Israel. Es más, ha lanzado que es necesario decirle al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que es un "asesino y un criminal de guerra". "No es una guerra, ni es legítima defensa. Es un genocidio, compañeros, es limpieza étnica y lo que está haciendo el Estado de Israel es exterminar al pueblo de Palestina", ha trasladado a sus correligionarios reunidos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. También ha llamado a seguir el ejemplo de sindicatos belgas que rechazan descargar armamento con destino a Israel, dado que "esas armas están manchadas de sangre de niños palestinos". Por tanto, ha instado al ala socialista del Ejecutivo a dar ejemplo y dejar de comprar armas a Israel, dado que esos beneficios está "manchado de sangre" y sirve de "exterminio" al pueblo palestino. MONTERO: NETANYAHU ACTÚA PROTEGIDO POR EEUU Mientras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reivindicado la posición clara de Podemos de condena a la ofensiva de Israel en Gaza, dado que era urgente denunciar que un Estado está bombardeando "sin escrúpulos" a la población civil palestina dentro de la "cárcel al aire libre más grande del mundo". Luego, ha desgranado que ningún dirigente político, ni siquiera Netanyahu, sería capaz de acometer este "genocidio" si no se viera "protegido" por las principales potencias a nivel internacional, como el caso de Estados Unidos pero también en la UE. Las críticas a la ofensiva israelí en Gaza han sido una constante entre los dirigentes del partido morado que también han intervenido, donde se ha censurado la "hipocresía" de la mayoría de gobiernos occidentales.