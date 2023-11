Armengol afirma que "pronto habrá un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en el Estado"

La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, se ha mostrado convencida "pronto habrá un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en el Estado" aunque no ha puesto fecha a la investidura porque "no puede hablar mucho". Armengol se ha pronunciado así en la apertura de la Asamblea de Regidores Socialistas de Mallorca y tras participar este mismo sábado en la consulta del PSOE a la militancia para recavar opinión sobre las negociaciones abiertas para obtener apoyos diversos entre formaciones políticas para la investidura del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La dirigente socialista ha defendido en la Asamblea de Regidores Socialistas de Mallorca que el PSOE "es un partido democrático" y que "en un momento histórico" y "sabedor de lo qué pasa en España y en Europa, quiere seguir avanzando en paz". Por este motivo, ha subrayado, "no es lo mismo que gobiernen unos u otros". En este sentido, y en referencia a la posible condonación de 1.000 millones de euros de la deuda histórica de Baleares por parte del Gobierno, Armengol ha recordado que fueron "los socialistas con el Govern de Francesc Antich, y después con Catalina Cladera de consellera, quienes pusieron la condonación de la deuda de las comunidades dentro de la agenda estatal". "Ahora", ha continuado, "se conseguirá", y, ha sentenciado, "a Baleares llegará esta condonación esté o no de acuerdo el Govern actual --del Partido Popular, presidido por Marga Prohens-- por que es una medida que ayuda a todos los ciudadanos".