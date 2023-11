Sémper considera un "esperpento" el acuerdo de PSOE y ERC porque quiere cambiar la Constitución "por la puerta de atrás"

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha tachado este viernes de "esperpento" el acuerdo anunciado entre el PSOE y ERC para la investidura, que a su juicio quiere cambiar "la Constitución por la puerta de atrás". "Nuestra responsabilidad como principal partido de España, ganador de las elecciones generales, es dar una "respuesta sólida, contundente y profunda desde la sensatez y el equilibrio" ante "este esperpento que estamos viendo", ha indicado en una entrevista a Antena 3, que recoge Europa Press. El PP quiere "recuperar la buena política", una política que no viva "a expensas del interés particular y la ambición de Pedro Sánchez de ser presidente del Gobierno". Sémper ha señalado que el acuerdo del PSOE con los independentistas "desmantela" los principios constitucionales más básicos. "Se está mutando la Constitución por la puerta de atrás y se está dividiendo a la sociedad española", ha advertido en su intervención. ANUNCIAN AMNISTÍA PERO NO LA EXPLICAN Asimismo, ha añadido que en anteriores legislaturas, gobernase el PP o el PSOE, había una serie de principios que eran "inamovibles" y que "unían" a la ciudadanía. "Hoy todo eso ha saltado por los aires, y además hay una incertidumbre porque no sabemos dónde termina esto", ha explicado el vicesecretario del PP en relación al pacto de investidura con ERC y la negociación con Junts per Catalunya de los socialistas. No obstante, para el portavoz 'popular' lo más relevante es que los socialistas ya hablan "sin tapujos" de amnistía sin haber dado aún una explicación del contenido de esa ley. "Si eres independentista y usaste tu poder para saltarte el ordenamiento constitucional y el Código Penal y Sánchez te necesita, te vas a ver beneficiado; otro tanto si cometiste delitos de malversación pública y corrupción o si tienes una deuda con el conjunto de los españoles, te hace una quita de 15.000 millones de euros", ha recriminado. Respecto a la petición presentada por ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, que solicitan un pleno extraordinario del órgano para mostrar rechazo a la Ley de Amnistía, Sémper ha opinado que es "una obligación" para los juristas emitir una opinión sobre esta iniciativa legislativa.