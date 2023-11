Rafael Amargó alegó que no cumplía las comparecencias por estrés y su 'fobia a la prensa'

Rafael Amargo ingresará en las próximas horas en la cárcel de Soto del Real para cumplir prisión provisional por quebrantar la obligación que tenía de comparecer cada quince días ante los juzgados en relación al juicio que tiene pendiente el próximo mes de abril por un presunto delito de tráfico de drogas en su piso de Malasaña. En el auto de ingreso en prisión, al que tuvo acceso Europa Press, consta que el artista alegó que no cumplía con las comparecencias quincenales en los juzgados de Plaza de Castilla por "la fobia" que tiene a la prensa. Ayer, se celebró una vistilla en la Audiencia Provincial de Madrid y se acordó, a instancias de la Fiscalía de Madrid, que Amargo y su productor Eduardo de Santos ingresaran en prisión. Esta mañana, se les comunicó la decisión de la Sección 30 y serán trasladados a Soto del Real. En la vistilla, según el auto, el artista explicó que su actitud y propósito era comparecer, pero no lo hizo porque las comparecencias le producen una situación de "estrés y malestar", añadiendo que de "la repercusión mediática" que se ocasiona se benefician "económicamente otras personas menos él". Los magistrados exponen en la resolución que el bailaor ha decidido que "el cumplimiento de dichas obligaciones quede a su arbitrio obviando las graves consecuencias que tal conducta podría acarrearle de lo cual fue claramente advertido". "De ello, se deduce un importante riesgo de fuga y de sustraerse a la acción de la justicia que justifica conforme a la previsión del artículo 503.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", recoge la resolución. "FOBIA A LA PRENSA" En concreto, Rafael compareció el pasado mes de abril en la secretaría de la Sección 30 indicando que incumplía la citada medida cautelar debido "al cuadro clínico que presenta" por "una fobia a la prensa que cada vez que va a firmar están presentes". Entonces solicitó firmar en la Audiencia, y no en el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid. También manifestó que tampoco estaba cumpliendo con las obligaciones debido al "mal trato que se le realizó por parte de una funcionaria donde fue a firmar en Plaza Castilla". El 18 de abril, su abogado presentó un escrito en el que se aportaba un email y un informe de urgencias de la Clínica Dr. León de fecha 13 de abril de 2023. En mayo se acordó que a partir de esa fecha, la medida cautelar de libertad provisional con comparecencias apud acta --obligación que se impone a un imputado que está en libertad provisional y que le obliga a acudir al juzgado los días que le fueran señalados, así como cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa-- cada quince días se efectuaran por el acusado ante la Audiencia Provincial de Madrid en horario de audiencia pública. Pero igualmente incumplió las comparecencia sin aportar informe acreditativo de dicho trastorno psiquiátrico. El pasado mes de septiembre, se emitió un informe por el Médico Forense en el que concluía que no se podía llevar a cabo la valoración solicitada por ausencia de datos, al desconocerse si el paciente ha llevado a cabo algún tipo de tratamiento psiquiátrico y clínico.