Miguel de la Fuente: "Somos un equipo con todas las letras en el que vamos todos a una"

Leganés (Madrid), 3 nov (EFE).- Uno de los pilares del Leganés, actual líder de LaLiga Hypermotion, es su solidez defensiva. Y esta empieza por el trabajo de sus delanteros, quienes además tienen la responsabilidad de anotar los goles en la portería contraria. Miguel de la Fuente (Tudela de Duero, Valladolid, 1999) vale para ambas cosas, lo mismo se juega el tipo para ir a la presión que anota un hat-trick como el que le hizo a la SD Amorebieta.

"Vamos todos a una", aseguró en una entrevista con EFE.

Pregunta: Líderes de la clasificación en Segunda y con la primera ronda de la Copa del Rey superada. ¿Se esperaba estar así a principios de noviembre cuando llegó al equipo el día del cierre del mercado?

R: Estamos en un gran momento. Hemos empezado muy bien y a lo mejor no esperábamos estar tan bien. Pero hemos trabajado para ello y estamos muy contentos.

P: ¿Cómo explica el éxito de este Leganés a quien no lo siga habitualmente?

R: Somos un equipo muy trabajado, un equipo con todas las letras en el que vamos todos a una. Nuestro juego es defender bien, intentar atacar bien y meter las que tengamos.

P: Son los menos goleado de la categoría. ¿Siente que está en un equipo en el que se trabaja más esa faceta que en otros o hay mucho de confianza?

R: En todos los equipos se trabajan los aspectos defensivos. Aquí tenemos muy claro lo que hay que hacer y nos están saliendo bien las cosas. Los once que iniciamos y los cinco que salen desde el banquillo tienen la mentalidad de que hay que dejar la portería a cero, porque eso mínimo te da un punto todos los partidos.

P: Se dice que una buena defensa empieza por el trabajo de los delanteros. Cualquiera que le vea a usted yendo a la presión lo puede entender. ¿Es la vez que más esfuerzo se le está pidiendo en este aspecto?

R: Eso es algo que va en cada jugador, a mi me gusta hacer ese trabajo. Me gusta pelear todas, el contacto en los partidos, los duelos, ir fuerte. Desde pequeño he sido así, por mío hay problema.

P: Está disfrutando de su segunda etapa en el club. La primera la vivió sin gente en las gradas por la pandemia. ¿Se nota mucho la afición de Butarque?

R: Se nota, en los partidos en casa es un plus que tenemos. Nos ayudan, nos apoyan en cualquier momento del partido aunque llueva o haga frío. Eso es muy importante para nosotros.

P: Su retorno pudo no darse. Se cerró a última hora mientras se estaba pendiente de la posible vuelta de otro jugador como Jon Karrikaburu, que acabó donde estaba usted. ¿Cómo vivió todo eso?

R: Estaba en casa esperando noticias. No me gusta mucho meterme en eso, se lo dejo a mi agente. Cuando me llamó y me dijo que había esto, le comenté que quería volver aquí. Al principio tenía claro que estaba bien en el Alavés, que quería quedarme. Me comunicaron tarde que quería que saliera y esas semanas que tuve para decidir y escuchar ofertas fueron un poco difíciles.

P: ¿Qué le ha enseñado su primer paso por Primera con el Alavés?

R: Fue mi primer año entero en Primera y es todo lo que un niño quiere, llegar a debutar en la máxima categoría y estar allí. La calidad de los jugadores y de los equipos es increíble, es enfrentarse a los mejores del mundo. Muy contento.

P: Con el Alavés también logró un ascenso a Primera. ¿Qué similitudes ve entre aquel vestuario y en el que actualmente se encuentra?

R: El vestuario es muy bueno. Allí lo teníamos, éramos un buen grupo. Y aquí es una de las cosas más importantes que tenemos porque es increíble. Otro aspecto es la defensa. Allí defendíamos muy bien y con lo que generábamos conseguíamos meter gol. Aquí está pasando lo mismo.

P: ¿Cree ahora más en usted mismo o siempre ha confiado en su talento?

R: Es lo mismo. Tengo claro qué puedo dar, qué puedo llegar a dar y qué quiero dar jugando. Lo tengo claro esté donde esté.

P: Viendo como está el equipo... ¿Daría por buena la temporada si solo se cumple el objetivo de lograr la salvación o sabría a poco?

R: La salvación es el objetivo que nos pusimos a principio de temporada, y cuando lleguemos veremos dónde estamos y qué podemos hacer.

P: ¿Sienten dentro del vestuario que es difícil ganarles o no miran los resultados?

R: Creo que sí. En Segunda es difícil ganar a cualquier equipo en cualquier campo. Da igual que vayas primero o último, cualquier campo es difícil. La gente tiene que pensar que es difícil ganarnos porque estamos encajando muy poco y jugando muy bien. Tenemos que seguir.

Carlos Mateos Gil