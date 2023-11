Junqueras advierte de que la legislatura no continuará sin "nuevos acuerdos" útiles para Cataluña

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido de que la legislatura no tendrá continuidad si no hay "nuevos acuerdos que sean útiles para Cataluña" tras el acuerdo con el PSOE anunciado este jueves para la investidura. En una entrevista de este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press ha limitado el acuerdo solo a la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y ha afirmado que si hay "los mejores acuerdos posibles para Cataluña" es más fácil dar continuidad al mandato. En este sentido, al preguntársele por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el exvicepresidente de la Generalitat ha asegurado que medirán su "buena fe" en las negociaciones, si bien ha augurado que esperan ponerse de acuerdo. Respecto a una eventual aprobación del PSC de los Presupuestos de la Generalitat, ha señalado que cree que es bueno que "el gobierno de Cataluña tenga la estabilidad necesaria para poder trabajar al servicio de este país". También ha reiterado que el acuerdo con el PSOE es "útil para Cataluña porque garantiza una amnistía para todos" en la que no hay exclusiones ni excepciones, así como la asunción por parte del Estado de 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de unos 1.300 por el interés generado. REFERÉNDUM Y VERIFICADOR Preguntado por un posible referéndum, Junqueras lo ha supeditado a la "fuerza democrática" que tenga el independentismo que, a su juicio, no es nunca una cuestión de tiempo. "Si la tuviéramos toda, el tiempo sería muy corto, prácticamente inexistente. Y por lo tanto, lo que se trata es de acumular tanta fuerza democrática como podamos", ha argumentado. También ha asegurado que en la nueva mesa de negociación entre Cataluña y España habrá un verificador "de reconocido prestigio" que en estos momentos aún no está el nombre, textualmente, y que lo presentarán cuando lo hayan acordado.