El PSOE y Puigdemont retoman la negociación en Bruselas para intentar cerrar un acuerdo

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha retomado este viernes la negociación en Bruselas con el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, para intentar cerrar un acuerdo que asegure la investidura de Pedro Sánchez. Según fuentes consultadas por Europa Press, la reunión ha empezado pasdas las 9.30 y después de que, finalmente, los contactos del jueves entre ambas partes no desembocaran en un acuerdo. Las negociaciones se complicaron y encallaron la tarde del jueves por el "alcance y las casuísticas" que debería tener la ley de amnistía, según las fuentes consultadas. LAURA BORRÀS Fuentes de Junts han asegurado a Europa Press que una de las cuestiones que separa a las dos partes es la posibilidad de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, se incluya en la amnistía, algo a lo que los socialistas se oponen según Junts. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó este año a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018, aunque planteó un indulto parcial para que no entrara en la cárcel. Sin embargo, las citadas fuentes también han asegurado que la inclusión o no de Borràs en la amnistía también provoca diferencias en el seno del partido: "Si es amnistiada, puede volver a ser candidata", avisan. También hay malestar entre miembros de la dirección del partido, que no forman parte de la permanente, por la discreción con la que se está llevando a cabo la negociación, al asegurar que no les están explicado "nada".