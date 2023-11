El PSOE aleja un acuerdo este viernes sobre la ley de amnistía, pero sigue negociando esta tarde

El PSOE aleja la posibilidad de lograr un acuerdo con Junts sobre la ley de amnistía este viernes después de los intercambios mantenidos a lo largo del día entre el secretario de Organización, Santos Cerdán, que se ha desplazado a Bruselas y el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Según han indicado fuentes de la negociación "hoy es pronto" para sellar un acuerdo entre las dos formaciones que dé luz verde definitiva a la investidura de Pedro Sánchez y por tanto señalan que si necesitan seguir negociando en los próximos días lo harán. En este sentido han confirmado que a lo largo de la mañana se han producido llamadas e intercambio de papeles entre Cerdán y Puigdemont. Sin embargo precisan que, aunque el dirigente socialista estuvo presencialmente en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas al igual que el expresidente, no se ha producido todavía una reunión presencial entre ambos. No descartan, sin embargo, que esta se pueda producir a lo largo de la tarde, en la que van a seguir las conversaciones entre las dos partes, aunque ya en un lugar distinto a la Eurocámara. Por otro lado, respecto a los puntos que están entorpeciendo el acuerdo, las fuentes consultadas señalan que no hay nombres propios sobre la mesa y que los retrasos se producen por la complejidad técnica de las discusiones. Cualquier cambio que se aplique requiere el consejo de juristas y eso ralentiza los avances, señalan. En todo caso precisan que las conversaciones siguen en marcha, no se han parado, ni mucho menos se han roto y continuarán esta tarde en la capital belga. Aunque admiten que las conversaciones se están alargando, aseguran que sigue habiendo posibilidades de acuerdo y cuentan con tiempo por delante. Apuntan además que a lo largo del tiempo que llevan negociando nunca ha habido textos cerrados. Los hay, eso sí que están en un estado avanzado, aunque insisten en la complejidad técnica de los documentos que dilata mucho cada intercambio. Asimismo rechazan hablar de una fecha concreta para llegar a un acuerdo