El acuerdo BNG-PSOE incluye condonación de deuda, trenes de cercanías y hasta un 75% de descuento en AP-9 y AP-53

El principio de acuerdo entre el BNG y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez incluye hasta un 75 por ciento de bonificaciones para los usuarios frecuentes y recurrentes de la AP-9 y de la AP-53, condonación del 20 por ciento de la deuda correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la implantación de trenes de cercanías esta legislatura, al menos, en las áreas de A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra, además de la dotación de nuevos juzgados de violencia de género. La Executiva del BNG dio luz verde este viernes a este principio de acuerdo en el que faltan todavía algunos "detalles", en palabras de su portavoz nacional, Ana Pontón, y que, como explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión junto, también, a la senadora Carme da Silva, pasan por poner fechas concretas y escribir de forma precisa cada uno de los acuerdos. Aunque con otras palabras, Rego asumió que este acuerdo para la investidura, que no es de presupuestos ni de legislatura, es más realizable y alcanzable que el firmado para el mandato que va a terminar ahora y del que se consiguieron efectivizar, entre otras cuestiones, las primeras rebajas para la AP-9. El camino para la autopista del Atlántico, que vertebra norte y sur de Galicia, es la gratuidad, pero con el principio de acuerdo alcanzado entre nacionalistas gallegos y socialistas se puede lograr hasta un 75 por ciento para usuarios frecuentes y recurrentes. Actualmente, está bonificado el viaje de vuelta para los usuarios que hacen en 24 horas una ida y una vuelta desde el mismo punto de salida y llegada. El pacto alcanzado pasa por ampliar los descuentos de dos maneras y son acumulables. Esto es, para los que sigan haciendo ida y vuelta a diario desde los mismos puntos de entrada y salida y se alcancen los 20 viajes al mes, el descuento alcanzará el 75 por ciento: el 50 por ciento ya bonificado de la vuelta (hagan el número que hagan) y un 50 por ciento más sobre el viaja que se paga (por ejemplo de la ida), en el caso de que se superen los 20 trayectos individuales al mes. 20 VIAJES AL MES Por otro lado, los usuarios frecuentes de la AP-9 que realicen 20 viajes al mes, independientemente de donde inicien el viaje o lo concluyan, también tendrán un 50 por ciento de bonificación sobre lo que hayan pagado. Estos descuentos se aplican con el uso del telepeaje y también para la AP-53, que une Santiago con Ourense pero cuyo peaje se acumula solo en el primer tramo hasta Lalín, por lo que supone eliminar un "desequilibrio) y mejorar la "movilidad" interior, en palabras de Carme da Silva. Adicionalmente, estos descuentos también se aplicarán al transporte profesional de camiones, pero la forma de implantación es distinta, ya que en este caso no está requerido el telepeaje y se emplea con tíckets simples. El preacuerdo incluye implantar, con el horizonte de esta legislatura, un servicio de cercanías en las áreas metropolitanas de A Coruña-Ferrol y de Vigo-Pontevedra. Y en cuanto a la condonación de la deuda, un 20 por ciento de la cifra total, que no han querido concretar a cuánto se elevaría. "AGENDA GALLEGA" La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado que la formación nacionalista ha sido capaz de "impulsar" la "agenda gallega" en Madrid y que es la "fuerza" de esta formación la que permite a Galicia estar en los debates. En este sentido, ha lamentado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, vuelva a salir este viernes públicamente "enfadado" y que, en lugar de estar trabajando en esta misma dirección, se situé a los "dictados de Génova". A este respecto, ha confiado que, si bien no haga "nada" para favorecer los intereses de Galicia, tampoco le "ponga palos a las ruedas" a los acuerdos conseguidos por el BNG, que también pasan por aumentar el autogobierno, según ha indicado Néstor Rego, en un ámbito más global y que suponen, asimismo, que Galicia esté en las mismas condiciones que las otras nacionalidades históricas en el debate estatal ante cualquier cambio estructural.