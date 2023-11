Cazorla: "Con Xavi tengo una relación familiar que va más allá de lo deportivo"

Oviedo, 3 nov (EFE).- Por primera vez esta temporada, el jugador del Real Oviedo Santi Cazorla compareció en rueda de prensa y, después de que los azules entrenaran ayer, jueves, en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona, el centrocampista azul ha comentado que guarda con el técnico blaugrana Xavi Hernández, "una relación familiar que va más allá de lo deportivo".

"Fue muy especial lo de ayer en Barcelona. Tengo muchísima relación con Xavi y su ‘staff’, hasta tenemos un grupo de ‘whatsapp’ todos juntos. Nos dejó el campo donde entrenan ellos (el Barça) y es de agradecer", ha explicado el oviedista.

Sobre el Zaragoza-Real Oviedo de este lunes, Cazorla ha afirmado que "se podía decir que es un partido entre dos ciudades y aficiones de Primera. Ellos habían empezado bien y ahora están sumando menos, pero será un partido complicado. El estadio estará lleno y será bonito".

"Me planteo el día a día, nada más. El final de mi carrera está cada día más cerca, lo sé, pero mientras me encuentre bien y el cuerpo respete, seguiré. No me planteo nada a largo plazo", dijo el de Lugo de Llanera al ser preguntado por cómo se está encontrando y si cree que su etapa en el Oviedo podría durar más que una sola temporada.

El Oviedo navega en la zona media de la tabla tras sumar seis jornadas sin perder -cuatro victorias incluidas- y Cazorla cree que "las expectativas son bonitas y ojalá se puedan seguir con esta media de puntos. La clave es hacerse fuertes en el Tartiere y sumar fuera. Tenemos una gran plantilla para pelear, pero hay que ser humildes porque esta categoría es así". EFE

