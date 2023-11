Andalucía insiste en "absoluta descoordinación" con el traslado de migrantes y pide Conferencia sectorial de inmigración

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha insistido este viernes en la "absoluta descoordinación" por parte del actual Gobierno central en funciones sobre el traslado de migrantes a la Península desde las Islas Canarias y ha reclamado la convocatoria de la Conferencia sectorial de inmigración. Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha criticado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se limitara a convocar el pasado martes 31 de octubre una reunión informativa por videoconferencia con representantes de comunidades autónomas y ayuntamientos para informar de las crisis migratoria que afecta principalmente a Canarias, en lugar de una Conferencia sectorial de inmigración. López ha querido dejar claro que para ella los inmigrantes "son personas y no mercancía, aunque otra cosa es que se hayan tratado como mercancía" con este proceso de traslados que se ha llevado a cabo, sin que comunidades y ayuntamientos hayan recibido información previamente. Ha indicado que se han enterado por los medios de comunicación o por organizaciones del tercer sector. La Junta, según ha insistido, no ha tenido en ningún momento noticias de cuántas personas llegaban ni si había menores no acompañados entre ellas y que, en ese caso, son de tutela de la administración autonómica. Ha señalado que sí recibió una llamada de una secretaria de Estado, que le trasladó que "estaban desbordados y que si podíamos echar una mano", ante lo que se ofreció el albergue de Víznar (Granada), con 115 plazas. Para la consejera, si no hay información por parte del Ejecutivo nacional, es "imposible que haya coordinación" a la hora de abordar la situación de esas personas. Por su parte, la diputada de Vox Mercedes Rodríguez, que ha preguntado a la consejera sobre este asunto, ha mostrado su preocupación por que a Andalucía hayan llegado unos 30.000 "inmigrantes ilegales en las últimas semanas", sin que se sepa cuánto tiempo va a durar esta "acogida". Ha pedido explicaciones a Loles López sobre el hecho de que casi el 50 por ciento de los menores no acompañados que están bajo tutela de la Junta "desaparecen".