PP y Vox votan en contra de rechazar la creación de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística en Baleares

PP y Vox han votado este jueves, en el marco de la Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes, en contra de que el Parlament rechace la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística. En concreto, ambas formaciones han votado en contra del punto cuatro de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por MÉS per Mallorca, relativa a apoyar una política lingüística de consenso y a la normalización de la lengua catalana. Así, el punto pedía específicamente que la cámara balear rechazara cualquier intento de fomentar crispación social para la convivencia entre diferentes lenguas o culturas o cualquier intento de volver atrás en las medidas de promoción, normalización, conocimiento y uso del catalán. Este punto incluía el rechazo del Parlament a la PL de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística en Baleares, que no ha salido adelante. Igualmente, PP y Vox han votado en contra de instar al Govern a seguir impulsando medidas de fomento de conocimiento y uso social de la lengua catalana, y seguir usándola como lengua de uso habitual, a la vez que garantizará los derechos de los hablantes de otras lenguas, tal y como indica el Reglamento del uso de lenguas, de la normalización lingüística y de la exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública. Por otro lado, se ha aprobado, con el voto en contra de Vox, que el Parlament apoye el proceso de normalización lingüística de la lengua catalana, propia de Baleares, para asegurar que sea una lengua de uso normal en todos los ámbitos de la administración y la sociedad. Igualmente, se ha dado luz verde, también en contra de Vox, a que la cámara balear manifieste su compromiso con el plurilingüismo y la multiculturalidad, que suponen una enorme riqueza y en ningún caso se oponen a la normalización del catalán. Con esta iniciativa, el Parlament también pide a todas las instituciones y administraciones que lleven a cabo políticas dedicadas en favor de la promoción de la normalización, conocimiento y uso del catalán, y eviten polémicas estériles que no las benefician. Este punto también ha salido adelante con el voto en contra de Vox.