PP C-LM cree que la amnistía tiene una "letra pequeña tremendamente perjudicial" e insiste en una respuesta de Page

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha apuntado este jueves que la posible ley de amnistía tendrá "mucha" letra pequeña que será "tremendamente perjudicial" porque generará "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda" y ha insistido al presidente de la Junta y líder del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que le responda a su carta sobre este tema. "Castilla-La Mancha puede pasar a ser una comunidad autónoma de segunda, donde los ciudadanos tengamos menos derecho, menos financiación y menos capacidad productiva y eso, sin lugar a dudas, es romper esa unidad de España que hace 44 años", ha señalado a su llegada al coloquio para la inauguración del Máster de Acción Política del Instituto de Estudios Atlánticos y la Universidad Francisco de Vitoria en el que han participado tanto el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo como el ex presidente del Gobierno José María Aznar. A juicio de Núñez, la situación política actual, a la espera de que se hagan públicos los pactos entre el PSOE y los independentistas, está provocando "una gran incertidumbre". PIDE UNA RESPUESTA DE PAGE Esta mañana, en nombre del PP de C-LM ha demandado a través de una carta a Page que pare el "enorme despropósito" que, a su juicio, supondría la aprobación de una ley de amnistía para los encausados por el procés catalán. "No estamos pidiendo que vote a favor de otro partido político, estamos pidiendo que vote contra la amnistía y que rechace el acuerdo de amnistía", ha insistido ante los medios de comunicación. El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha sido el encargado de dar respuesta a la carta enviada por el 'popular' y le ha recordado que el transfuguismo es una forma más de corrupción. "Se empieza queriendo ser como Tamayo y se acaba siendo como Bárcenas", ha apuntado. Pero según ha señalado Núñez él está esperando la respuesta del secretario general en la región, "no a mi, ni al PP, la respuesta de Page al conjunto de los españoles y al conjunto de los castellanos manchegos", ha insistido. "Yo le pido que aquello que verbalizó en el Comité Federal el pasado sábado en Ferraz, pues ahora se traslade en votos, que combine a sus diputados nacionales en el Congreso a que rechacen el acuerdo de investidura que conlleva una ley de amnistía y que lo hagan con su voto", ha explicado el 'popular'.