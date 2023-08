Vilagrá cree que la propuesta de Feijóo a Sánchez va "contra Catalunya y los independentistas"

La consejero de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, ha asegurado que la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de una legislatura de dos años al presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, va "contra Catalunya y los independentistas". Lo ha dicho en rueda de prensa desde la Generalitat, después de que Feijóo haya trasladado esta propuesta a Sánchez en una reunión este miércoles para evitar, según ha defendido, que el PSOE siga gobernando gracias a un pacto con los independentistas. Vilagrá ha avisado de que la propuesta de Feijóo "no da ninguna respuesta al conflicto catalán", una de las condiciones que el independentismo ha puesto sobre la mesa para negociar la investidura de Sánchez. REPLICA A SOTERAS QUE FALTÓ "CONTUNDENCIA" CON RUBIALES Por otro lado, la consejera ha rechazado entrar en una "espiral de declaraciones y contra declaraciones" después de que el presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, asegurara que el Govern no es nadie para pedir su dimisión tras críticas de la portavoz Patrícia Plaja por su reacción con el caso Rubiales. "Los hechos son clarísimos, como también las actitudes, las declaraciones y las expresiones que han usado los diferentes directivos del fútbol español y catalán", ha mantenido. La consejera ha reiterado que faltó "contundencia" en la respuesta al beso no consentido de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, y ha asegurado que el deporte femenino es una de las prioridades de la Generalitat para esta legislatura.