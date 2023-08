Vicky Luengo estrena la obra "Prima Facie", un grito contra la agresión sexual

Madrid, 30 ago (EFE).- La actriz Vicky Luengo estrena este jueves en los Teatros del Canal, en Madrid, "Prima Facie" de la dramaturga australiana Suzie Miller, un monólogo "arriesgado" en el que interpreta a una abogada que pasa de defender a violadores a sufrir una agresión sexual y, sobre todo, "un grito de auxilio".

"La obra es un grito que responde a un debate que tenemos por desgracia demasiado presente en la sociedad", ha explicado Luengo este miércoles a EFE.

"No es una pieza moralista ni intenta aleccionar. Es un grito de auxilio", ha añadido la actriz mallorquina, que cree que "el espectador puede vivir la experiencia con el personaje y puede empatizar con él".

El argumento de "Prima Facie", que estará en cartelera hasta el 17 de septiembre, plantea cuestiones como si debe creerse "'a priori' en una mujer que dice ser víctima de violencia", según ha apuntado el director de la obra, el peruano Juan Carlos Fisher.

En esta obra, que ha impactado en Londres y Nueva York, Luengo constituye el monólogo de una mujer, abogada, que se encuentra en la cima de su carrera, acostumbrada a ganar todos los casos a los que se enfrenta.

Pero la violación que sufre a manos de un colega la colocará del otro lado de la Justicia como víctima y sufrirá las consecuencias de un sistema legal que cuestiona su relato. La obra pone en evidencia los fundamentos de un sistema judicial determinado por una marcada estructura masculina.

"Toda la primera parte es ácida, rápida, dinámica", ha explicado Luengo, quien ha asegurado que esta obra es "cruda y es verdad, pero no es aleccionadora; toca las conciencias".

Luengo decidió interpretar este monólogo cuando lo estaba leyendo. "Antes de terminarlo, me faltaban quince páginas y ya lo tenía claro".

"Me impactó, me conmovió", ha añadido la actriz, que no se imaginaba que el estreno iba a coincidir con el caso Rubiales desatado a raíz del beso en la boca que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de las medallas del Mundial femenino de Australia.

"¡Y cuándo no hay noticias de agresiones sexuales, cuándo no hay debate sobre ello. Esto no para, hay casos día tras día", se ha lamentado esta actriz que ha protagonizado la serie "Antidisturbios", creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña; películas como "Chavala", dirigida por Carol Rodríguez Colás, o la obra de teatro "El Golem", escrita por Juan Mayorga y dirigida por Alfredo Sanzol.

Según Fisher este monólogo "arriesgado lleno de teatralidad y posibilidades artísticas", cuenta con una construcción dramática "inteligente, divertida y conmovedora".

"Es, sobre todo, un grito necesario frente a la naturalización de una conducta que atraviesa a la sociedad de manera estructural", ha subrayado Fisher.

Tras su paso por los Teatros del Canal, la obra saldrá de gira por España: San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Logroño, Alicante o Victoria son solo algunas de las primeras paradas. EFE

