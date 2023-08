Sanz señala la sequía y financiación autonómica como temas de la reunión de Moreno con los partidos el 8 de septiembre

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha explicado este miércoles parte de los contenidos que integrarán la agenda de reuniones que se celebrarán el día 8 de septiembre entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y los líderes políticos andaluces. "Hay temas muy importantes en Andalucía para abordarlos, especialmente creo que la sequía es un tema donde tenemos que unir fuerzas, donde tenemos que buscar una alianza de todos", ha indicado Sanz durante una atención a medios en Sevilla tras la firma de un convenio para integrar el Puerto de la ciudad en el Servicio de Emergencias 112. "Un segundo tema fundamental es la financiación autonómica", ha proseguido argumentando, mientras ha sostenido que "Andalucía no puede seguir siendo castigada por una infrafinanciación como consecuencia de los acuerdos de hace muchos años de Zapatero con el nacionalismo radical", en referencia al diseño del modelo de financiación que se aprobó en 2009 y cuya vigencia expiró en 2014. Sanz ha señalado que esa falta de vigencia del sistema de financiación "está haciendo perder a Andalucía 1.100 millones de euros todos los años" y ha planteado que esa merma "significa una gran inversión que podríamos estar beneficiando a los andaluces". En el caso de la sequía, ha planteado la necesidad de un acuerdo entre todos para contrarrestar sus efectos para "abordar soluciones urgentes y obras inmediatas para luchar contra la sequía, porque las consecuencias hoy son preocupantes, pero dentro de muy pocas semanas, si no llueve, van a ser alarmantes", antes de considerar que "ya se está notando en el empleo, en la actividad agraria, en la exportación y es un primer tema fundamental". El consejero de la Presidencia ha estimado que en ese encuentro de Moreno con los partidos andaluces "hay margen para trabajar en el impulso a la actividad económica y en la inversión en Andalucía", convencido de favorecer "la estabilidad, la confianza, la simplificación administrativa, la modernización de la administración" y con ello "es un avance para generar esa confianza y esa estabilidad". Para el consejero de la Presidencia, la celebración de ese encuentro es un gesto que revela "para nosotros la importancia de seguir siendo el gobierno del diálogo", un ejercicio que ha presentado como "una convicción y un compromiso del presidente". "A pesar de tener la mayoría suficiente para gobernar en solitario, siempre vamos a tender la mano para buscar consenso y soluciones entre todos, ha reivindicado Sanz. "Quiero agradecer a los grupos su disponibilidad", ha indicado, para afirmar entonces que "somos un gobierno que escucha los problemas de la gente y dialoga siempre hasta la extenuación para intentar lograr acuerdos", mientras que ha calificado como "algo inédito" la interlocución del Gobierno andaluz con los partidos, a lo que ha sumado el hecho de que él se ocupa "personalmente" de mantener "un diálogo político abierto todos los meses con los grupos de la oposición". "Somos un gobierno de todos y para todos, sin prejuicios ideológicos, y creo que esto es un buen síntoma de ello", ha proclamado. REUNIÓN SÁNCHEZ-FEIJÓO: DEBERÍA SER ALGO MÁS HABITUAL Sobre el encuentro celebrado esta mañana entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular y candidato al debate de investidura como presidente del Gobierno los días 26 y 27 de septiembre, Sanz ha afirmado que "debemos entender como positivo que se produzca un diálogo, en este caso entre las dos fuerzas políticas, el ganador de las elecciones que ha sido Alberto Núñez Feijóo y el segundo partido en España que ha sido el Partido Socialista". Tras expresar su convencimiento de que "es bueno que se avance en pactos por el futuro de nuestro país, que estén en el marco de la garantía constitucional", el consejero de la Presidencia ha reclamado que "debería ser algo más habitual", aun cuando su duración ha sido inferior a la hora, antes de defender esa cita como "una gran oportunidad de dos partidos con sentido de Estado, como el Partido Popular y no lo debería perder nunca el Partido Socialista" para llegar a acuerdos importantes "por la estabilidad institucional de nuestro país". "El Partido Socialista no debería salirse de esas garantías constitucionales, del marco de la Constitución, porque la amenaza que hay de otro tipo de pactos ponen en riesgo, o pueden llevar a poner en riesgo, esa estabilidad institucional y el marco constitucional, si hablamos de excepciones al independentismo o a los proetarras", ha esgrimido el consejero. Sanz ha reclamado que "no debería romperse una práctica y una costumbre que hay en este país, que hasta ahora nunca se había roto, de que el ganador de las elecciones era el que gobernaba".