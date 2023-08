Podemos-IU-AV reclama que la nueva moratoria urbanística en el Mar Menor "paralice" todos los proyectos en tramitación

La diputada regional de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, María Marín, ha reclamado este miércoles que la nueva moratoria urbanística en el Mar Menor "paralice" todos los proyectos que se encuentran en fase de tramitación, según han informado fuentes de la coalición en un comunicado. "Esto supondría frenar todos los desarrollos que cuentan solo con una aprobación inicial y a los que la nueva moratoria da vía libre", ha dicho Marín, para quien "en la ribera del Mar Menor no cabe un ladrillo más y vamos a necesitar muchos años para mejorar su situación". Esta será la postura que defenderá la coalición de izquierdas en la reunión de la Diputación Permanente de la Asamblea Regional que se celebrará el próximo viernes. "En Podemos fuimos los primeros en advertirlo: la prórroga de la moratoria urbanística en el Mar Menor de López Miras es una moratoria fake", ha denunciado la diputada, quien ha asegurado que "se trata de una ley hecha a medida para desbloquear nuevos pelotazos urbanísticos en Los Belones o en zonas tan saturadas como Cabo de Palos o La Manga". Para Marín, "esto demuestra que la hoja de ruta del PP en el Mar Menor no ha cambiado: más nitratos y más ladrillo", y que el Gobierno regional "antepone los intereses económicos de los lobbies a la conservación de la laguna". Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida-Verdes en la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, se ha referido al Avance de Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor, hecho público hace unos días, y ha considerado que "refleja la sobresaturación urbanística de la zona y expresa claramente el uso abusivo del territorio y sus recursos". "A la vista de esto y siguiendo las directrices de los propios documentos de la Consejería no cabe otra opción que imponer una moratoria urbanística indefinida en la zona con los criterios anteriores que ya aclaró perfectamente el Consejo Jurídico de la Región", ha asegurado Álvarez-Castellanos.