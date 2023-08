Muñoz Molina destaca el cambio de la sociedad española tras el "supremacismo" machista

Madrid, 30 ago (EFE).- El escritor Antonio Muñoz Molina ha considerado llamativo que la sociedad española, con un pasado de "supremacismo de la tradición machista", haya avanzado tanto como para que el comportamiento del ya expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, "sea un escándalo y se haga intolerable".

Así lo ha indicado Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956) este miércoles en una rueda de prensa en Madrid para presentar su novela, "No te veré morir" (Seix Barral), con la que regresa a la ficción y en la que habla del poder de la memoria y del olvido a través de la historia del reencuentro, tras 50 años, de una pareja que protagonizó en su juventud una historia de amor.

El autor y miembro de la Real Academia Española (RAE) se ha referido a los avances vividos por la sociedad, que, ha dicho, siempre provocan reacciones contrarias, y ha recordado la tradición "arraigada" y la "brutalidad", difícil de imaginar en la actualidad, del discurso machista en su infancia y juventud.

Ha explicado que a los hombres que no les gustaba el ejercicio físico, como era su caso, tenían también la presión de marcar "una masculinidad caracterizada por la brutalidad" y cómo la "pedagogía de la brutalidad" era la que se vivía tanto en los colegios religiosos de curas como en el servicio militar.

"Se avanza y se retrocede", porque, como ha destacado, Luis Rubiales "no se ha criado en una escuela franquista, ha nacido en democracia".

Muñoz Molina considera que los problemas de la España actual no tienen que ver con el pasado, sino con el presente, ya que las "amenazas" que vive la sociedad son relativas al modelo económico y a las políticas "viscerales": lo único que queda del pasado, ha indicado, es "la incapacidad de una parte de la derecha" de reconocer que el franquismo "fue una dictadura sanguinaria".

Su novela retrata el reencuentro de una pareja en el ocaso de su vida tras la historia de amor que vivieron en su juventud y la separación durante 50 años: "La pasión no se acaba con el primer momento, y la belleza no se acaba cuando terminan los efectos de la perfecta juventud", ha indicado.

Por el contrario, ha asegurado el escritor, "el tiempo agranda la belleza", lo que supone "un desmentido de la locura quirúrgica y de la 'photoshofía'".

Sus personajes, Gabriel Aristu y Adriana Zuber, protagonizaron de jóvenes una apasionada historia de amor que parecía destinada a durar para siempre, aunque no pudo ser, y estuvieron separados durante décadas, ella atrapada en la España de la dictadura, él viviendo el éxito profesional en Estados Unidos, hasta que vuelven a encontrarse.

Antonio Muñoz Molina ha explicado que le apasiona escribir tanto ficción como no ficción, pero, ha dicho, las novelas "llegan o no llegan". En esta ocasión, ha recordado, tenía en la cabeza desde hace tiempo la historia del reencuentro de dos personas que refleja en "No te veré morir", pero "en la literatura no hay que tener prisa", ha recalcado.

Y tras "Volver a dónde", una mezcla de diario y crónica que escribió durante la pandemia por coronavirus, quiso dedicarse a una historia de ficción, una novela "sintética" hecha en un tono que ha relacionado con la poesía y con la música de Bach por su "concentración".

Una novela "poliédrica y polifónica" en la que refleja diferentes puntos de vista, ya que, ha dicho, ver una realidad desde variadas perspectivas es "una lección ética que nos da la novela como arte". EFE

